Хроника 25 января: нападение радикалов на часовню УПЦ МП, крушение вертолета в Кременчуге

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 25 января, радикалы С14 попытались демонтировать часовню УПЦ в Киеве, националисты заблокировали Союз православных журналистов, а в Кременчуге потерпел крушение вертолет Ми-8. Помимо этого суд в Лондоне продлил арест активов Коломойского, а Facebook отключил 30 тыс. аккаунтов из-за "фейковых новостей". Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Форум в Давосе

Украина в 2018 году достигнет экономического роста на уровне более 3,5%, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Давосе. Помимо этого президент полагает, что Украина скоро будет в ТОП-50 рейтинга Doing Business. Помимо этого в ходе встречи Порошенко с премьером Нидерландов Марком Рютте собеседники скоординировали усилия, направленные на наказание виновных, сбивших Boeing "Малайзийских авиалиний" МН17.

НКРЭКУ объявила о повышении тарифов на электроэнергию с февраля

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение с 1 февраля 2018 года увеличить тарифы на распределение и поставку электроэнергии для 34 энергоснабжающих компаний (облэнерго) в среднем на 1-2%. Основными факторами пересмотра тарифов являются рост операционных расходов и увеличение фонда заработной платы облэнерго.

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Суд Лондона продлил всемирный арест счетов Коломойского

Высокий суд Лондона продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова до очередного соответствующего распоряжения суда. Напомним,в конце прошлого года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

Радикалы С14 попытались демонтировать храм УПЦ в Киеве

В Киеве активисты радикальной организации "С14" пришли к Десятинной церкви возле Национального музея Украины и начали ломать конструкции часовни на ее территории. Срезав "болгаркой" информационный щит, они повалили его на землю, растоптали ногами и выбросили в мусорник. По данным СМИ в акции также принимали участие активисты из организаций "Традиции и порядок" и "Сокол".

Националисты из С14 заблокировали Союз православных журналистов в Киеве

Националистические организации С14, "Традиция и порядок" и "Сокол" ворвались в офис интернет-издания Союз православных журналистов и заблокировали выход из него. По словам лидера С14 Евгения Карася: "Мы обнаружили много литературы, где утверждается, что в Украине идет гражданская война, а также материалы их журналистов об украинском патриарха Филарета, агитационные материалы о "Волынской резне".

Обыски НАБУ у главного "куратора" угольной госотрасли

В четверг, 25 января, детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыск в киевском офисе неофициального куратора государственного угольного сектора Виталия Кропачева, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник на рынке. По данным СМИ, окружение Кропачева связывает обыски НАБУ с напряженными отношениями бизнесмена с ДТЭК.

Крушение вертолета Ми-8 в Кременчуге

В Кременчуге Полтавской области в четверг вечером, 25 января, упал вертолет Ми-8, на борту которого находились четыре человека, все они погибли. По данным СМИ, вертолет врезался в телевизионную башню местного телеканала "Визит", упал на землю, после чего загорелся. Все погибшие члены экипажа проходили курс подготовки.

Суд Киева избрал меру пресечения чиновнице с золотыми слитками

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта включительно для председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая подозревается в незаконном обогащении на 10 млн гривен и декларировании недостоверной информации. Такое решение суд принял в четверг. При этом суд отказался избирать для Гавриловой залог в сумме 1,8 млн гривен.

В России умерла известная певица, заслуженная артистка Украины

Заслуженная артистка Украины и народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни, сообщил ее продюсер. Основу ее репертуара составляли песни советских композиторов: "Добрая сказка" Александры Пахмутовой (слова Николая Добронравова), "Колыбельная" Матвея Блантера (слова Михаила Исаковского), "Зов синевы" Андрея Петрова (слова Татьяны Калининой), "Целую ночь соловей нам насвистывал…

При пожаре в южнокорейской больнице погибли более 40 человек

Число жертв больничного пожара в Южной Корее продолжает расти, СМИ сообщают о 41 погибшем, еще 79 человек получили ранения, девять из них в тяжелом состоянии. Пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо утром в 7.32 (00.32 по Киеву), на его тушение ушло около двух часов. В 5-этажной больнице находились 111 пациентов.

Facebook отключил 30 тыс аккаунтов

Компания Facebook усовершенствовала свои системы распознавания "фейковых новостей", в результате чего было отключено более 30 тысяч аккаунтов. Об этом говорится в письменных показаниях компании комитету по разведке сената США. Как сообщили в компании, они усовершенствовали системы обнаружения (фейковых новостей), что позволило им отключить более 30 тысяч аккаунтов.

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25 января считается днем студенчества в Украине, Беларуси и России. Именно в этот день почитается память великомученицы Татианы — покровительницы всех студентов. Корнями праздник уходит еще в ХVIII век — 25 января 1775 года императрица Елизавета Петровна одобрила и подписала указ об учреждении первого университета в Российской империи. В этот день было принято молиться святой Татиане за успехи в учебе и ходить в церковь.