Дело "ПриватБанка". Суд Лондона продлил всемирный арест счетов Коломойского

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Высокий суд Лондона продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова до очередного соответствующего распоряжения суда.

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"На прошлой неделе, 19 января, в английском суде прошли дополнительные слушания относительно процессуальных вопросов в деле "ПриватБанка" против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других лиц. Приказ суда о всемирном аресте активов, вынесенный в декабре 2017 года, был продлен до следующего соответствующего приказа суда", – сообщили в "ПриватБанке".

Кроме того, суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Напомним,в конце прошлого года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат. Лондонский суд принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.