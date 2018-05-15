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    Происшествия

    В Днепре автомобиль на большой скорости снес забор. Погиб мужчина (18+)

    (обновлено: )109
    Как отмечается, водитель не справился с управлением и машину понесло в сторону ограждения. После чего она снесла больше 10 метров забора и застыла на правом боку.
    ДТП в Днепре
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В Днепре около 5:00 вторника на улице Набережная Заводская автомобиль ВАЗ-2106 на большой скорости протаранил ограждения и перевернулся на бок. Водитель погиб на месте, пишет "Информатор".

    Автомобиль снес больше 5 секций забора.

    dp.informator.ua
    ДТП в Днепре

    По предварительной информации от патрульных, ВАЗ двигался по Набережной Заводской в сторону жилого массива Красный Камень. По неизвестной причине водитель не справился с управлением и машину понесло в сторону ограждения. После чего она снесла больше 10 метров забора и застыла на правом боку.

    От полученных травм водитель скончался. Причиной ДТП могла стать также и плохая видимость — в это время на город опустился сильный туман. Свидетелей момента аварии на месте не было. Патрульные перекрыли одну полосу дороги, но движение на этом участке было не затрудненно.

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