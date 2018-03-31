По прибытии во Львов светская львица выложила живописное фото в своем Instagram. Пэрис Хилтон в течение нескольких дней будет находиться в Украине со своим женихом – голливудским актером Крисом Зилком.
По данным СМИ, 70-летний Арнольд Шварценеггер в четверг поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. В ходе операции возникли осложнения, но врачи были готовы к такому повороту событий.
После анонса продолжения сериала многие зрители обратили внимание на несоответствие отчества новой героини. Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев сообщил, что "это баг" и исправление не планируется.
На Youtube-канале украинской рок-группы "Океан Эльзы" выложен клип на новую песню "Без тебе" ("Без тебя"). Ролик снят в США, в нем лидер группы Вячеслав Вакарчук ездит на автомобиле по американской глубинке и встречает множество пар близнецов.
По словам вице-премьера крымского правительства – министра внутренней политики, информации и связи Дмитрия Полонского, в реальности украинского вещания нет, "оно исключительно в их нереализованных фантазиях".