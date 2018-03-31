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На Youtube-канале украинской рок-группы "Океан Эльзы" выложен клип на новую песню "Без тебе" ("Без тебя"). Ролик снят в США, в нем лидер группы Вячеслав Вакарчук ездит на автомобиле по американской глубинке и встречает множество пар близнецов.