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    Культура

    У известного российского актера диагностировали рак

    (обновлено: )44003
    Народный артист России Борис Клюев, которому диагностировали рак легких, сыграл более ста ролей в театре и кино. Широкой публике артист известен благодаря съемкам в сериале "Воронины".
    Актер Борис Клюев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Врачи диагностировали у российского актера Бориса Клюева рак легких. Об этом телеканалу НТВ рассказал Владимир Бейлис, режиссер Малого театра, в котором работает артист.

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    Бейлис не уточнил, когда был поставлен диагноз и в каком состоянии Клюев находится сейчас.

    "Делаются процедуры, все делается для того, чтобы это было исправлено", — сказал режиссер.

    Он отметил, что из-за болезни артист не перестал играть в театре.

    Ранее СМИ уже сообщали, что у актера проблемы со здоровьем. Сам Клюев эту информацию опроверг, заявив, что с ним все в порядке.

    Народный артист России Борис Клюев сыграл более ста ролей в театре и кино. Широкой публике артист известен благодаря съемкам в сериале "Воронины".

    Ранее сообщалось, что известный грузинский актер и режиссер Баадур Цуладзе умер в возрасте 83 лет.

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