Шведская модель произвела фурор на красной дорожке в Каннах

КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. Шведская модель Эльза Госк — одна из самых популярных моделей Victoria's Secret. Модель успела продемонстрировать роскошный наряд, от которого невозможно было отвести взгляд на красной дорожке Каннского кинофестиваля. "Ангел" Victoria's Secret в розовом платье выглядела роскошно.
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На странице в Instagram знаменитая манекенщица опубликовала пикантные фото, которыми очаровала поклонников.
Госк решила не только показать удивительный наряд, но и то, как она выглядела до примерки платья. Модель красовалась перед камерой с обнаженной грудью, которую игриво прикрыла руками.
Ранее сообщалось, что красная дорожка Каннского кинофестиваля возле Дворца фестивалей подарила возможность знаменитостям показать себя во всей красе. Наряды некоторых звезд моды и кино смогли затмить даже кинопоказы.