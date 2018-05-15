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    Культура

    Шведская модель произвела фурор на красной дорожке в Каннах

    (обновлено: )65310
    Знаменитая шведская модель Эльза Госк продемонстрировать роскошный наряд, от которого невозможно было отвести взгляд на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
    Шведская модель Эльза Госк
    hoskelsa

    КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. Шведская модель Эльза Госк — одна из самых популярных моделей Victoria's Secret. Модель успела продемонстрировать роскошный наряд, от которого невозможно было отвести взгляд на красной дорожке Каннского кинофестиваля. "Ангел" Victoria's Secret в розовом платье выглядела роскошно.

    hoskelsa
    Шведская модель Эльза Госк

    Смотрите также: Фильмы можно не смотреть: наряды звезд "взорвали" Каннский кинофестиваль

    На странице в Instagram знаменитая манекенщица опубликовала пикантные фото, которыми очаровала поклонников.

    hoskelsa
    Шведская модель Эльза Госк

    Госк решила не только показать удивительный наряд, но и то, как она выглядела до примерки платья. Модель красовалась перед камерой с обнаженной грудью, которую игриво прикрыла руками. 

    hoskelsa
    Шведская модель Эльза Госк

    Ранее сообщалось, что красная дорожка Каннского кинофестиваля возле Дворца фестивалей подарила возможность знаменитостям показать себя во всей красе. Наряды некоторых звезд моды и кино смогли затмить даже кинопоказы

    hoskelsa
    Шведская модель Эльза Госк

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