Шведская модель произвела фурор на красной дорожке в Каннах

КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. Шведская модель Эльза Госк — одна из самых популярных моделей Victoria's Secret. Модель успела продемонстрировать роскошный наряд, от которого невозможно было отвести взгляд на красной дорожке Каннского кинофестиваля. "Ангел" Victoria's Secret в розовом платье выглядела роскошно.

hoskelsa Шведская модель Эльза Госк

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На странице в Instagram знаменитая манекенщица опубликовала пикантные фото, которыми очаровала поклонников.

hoskelsa Шведская модель Эльза Госк

Госк решила не только показать удивительный наряд, но и то, как она выглядела до примерки платья. Модель красовалась перед камерой с обнаженной грудью, которую игриво прикрыла руками.

hoskelsa Шведская модель Эльза Госк

Ранее сообщалось, что красная дорожка Каннского кинофестиваля возле Дворца фестивалей подарила возможность знаменитостям показать себя во всей красе. Наряды некоторых звезд моды и кино смогли затмить даже кинопоказы.