Министерство культуры Франции исправило карту с Севастополем

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. На сайте министерства культуры Франции исправили карту, на которой Севастополь был отмечен как часть Российской Федерации. На сайте ведомства была опубликована карта, на которой указаны участники международной акции "Ночь музеев — 2018", с описанием музеев и адресами.

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Среди участников значится Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. Его адрес сначала указали следующим образом: "Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация". Через некоторое время эту информацию исправили, указав на то, что он расположен в Украине.

Ранее Украина просила повлиять Норвегию на местного производителя головоломок L. A. Larsen, которая во Флеккефьорде выпустила серию паззлов, среди которой есть карта, в которой Крым и Севастополь относятся к территории России.