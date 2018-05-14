Звезда фильмов о "Супермене" скончалась в США

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КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Американская актриса Марго Киддер, прославившаяся ролью возлюбленной Супермена в серии одноименных фильмов, скончалась в возрасте 69 лет в штате Монтана, сообщает портал TMZ.

ru.wikipedia.org Американская актриса Марго Киддер

Впервые актриса исполнила роль Лоис Лейн – подруги, а затем жены супергероя – в 1978 году, когда на экраны вышла первая часть франшизы, где ее партнером был Кристофер Рив. Киддер играла во всех последующих сериях ставшего классическим проекта: "Супермен 2" (1980), "Супермен 3" (1983) и "Супермен 4: Борьба за мир" (1987).

О причинах смерти актрисы не сообщается. Известно, что на протяжении многих лет она боролась с биполярным расстройством. Киддер трижды была замужем, у нее осталась дочь.

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