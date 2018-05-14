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    Звезда фильмов о "Супермене" скончалась в США

    (обновлено: )275
    По информации СМИ, американская актриса Марго Киддер на протяжении многих лет она боролась с биполярным расстройством.
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Американская актриса Марго Киддер, прославившаяся ролью возлюбленной Супермена в серии одноименных фильмов, скончалась в возрасте 69 лет в штате Монтана, сообщает портал TMZ.

    ru.wikipedia.org
    Американская актриса Марго Киддер

    Впервые актриса исполнила роль Лоис Лейн – подруги, а затем жены супергероя – в 1978 году, когда на экраны вышла первая часть франшизы, где ее партнером был Кристофер Рив. Киддер играла во всех последующих сериях ставшего классическим проекта: "Супермен 2" (1980), "Супермен 3" (1983) и "Супермен 4: Борьба за мир" (1987).

    О причинах смерти актрисы не сообщается. Известно, что на протяжении многих лет она боролась с биполярным расстройством. Киддер трижды была замужем, у нее осталась дочь.

    Ранее сообщалось, что в США в возрасте 79 лет умер популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман, исполнитель знаменитых советских хитов "Лада" и "Трус не играет в хоккей".

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