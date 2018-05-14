Многочисленная акция протеста проходила в Тбилиси в течение двух дней. Митинг и столкновения были спровоцированы грузинской полицией, которая провела рейды в молодежных клубах и задержала наркоторговцев.
Наблюдающий за Солнцем спутник NASA нашел очередное корональное отверстие. Видео с этим явлением было снято с использованием ультрафиолетового света, чтобы большую корональную дыру было видно на солнечном диске.
Тот факт, что удалось избежать массовых эксцессов, говорит о том, что власть все-таки смирилась с 9 мая, и приняла, что сломить общество не удастся. Такое мнение высказал директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Мужчина напал с ножом на прохожих в районе Парижа, где располагается много баров и ресторанов. Инцидент произошел около 21.00 по местному времени в субботу во втором округе недалеко от Парижской оперы.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что скандал вокруг переписки беглого депутата Александра Онищенко с окружением Петра Порошенко "прибивает" не только президента, то и Юлию Тимошенко.
На странице Василия Ломаченко в Facebook выложен первый комментарий украинского боксера после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом. В частности, он прокомментировал нокдаун, в котором оказался в ходе боя.