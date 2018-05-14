наверх
14.05.201808:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.20+ 0.01
  • EUR31.26+ 0.15
Рубрики
Ещё
    Видео
    Столкновения полиции и протестующих в Тбилиси в ночь на 14 мая
    После столкновений в Тбилиси протестующие прервали митинг на неделю 
    07:46 14.05.2018
    174
    Многочисленная акция протеста проходила в Тбилиси в течение двух дней. Митинг и столкновения были спровоцированы грузинской полицией, которая провела рейды в молодежных клубах и задержала наркоторговцев.
    На Солнце нашли новую черную дыру
    NASA показало новую черную дыру на Солнце 
    06:36 14.05.2018
    227
    Наблюдающий за Солнцем спутник NASA нашел очередное корональное отверстие. Видео с этим явлением было снято с использованием ультрафиолетового света, чтобы большую корональную дыру было видно на солнечном диске.
    В Германии 81-летний водитель врезался в велосипедистов
    В Германии 81-летний пенсионер раздавил велосипедистов 
    04:14 14.05.2018
    212
    Пожилой водитель врезался в группу велосипедистов в немецкой общине Кляйн Кёрис (земля Бранденбург), четыре человека находятся в критическом состоянии.
    В День матери активистка Femen кормила ребенка грудью в центре Ватикана
    Активистка Femen топлес кормила ребенка грудью в центре Ватикана 
    03:35 14.05.2018
    531
    Активистка Femen кормила ребенка грудью на центральной площади Ватикана Сан Петро во время воскресной мессы Папы Римского.
    В Турции самолет оторвал другому лайнеру хвост
    В Турции самолет оторвал другому лайнеру хвост. Видеофакт 
    01:14 14.05.2018
    517
    В интернете было опубликовано видео столкновения двух самолетов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Лайнер буквально снес хвост другому самолету.
    Поезд, проехавший через лесной пожар в Комсомольске-на-Амуре
    Поездка в ад. На видео попал локомотив, въехавший в пожар 
    00:15 14.05.2018
    426
    Поезд проехал через лесной пожар в Комсомольском районе Хабаровского района России. Момент прохода поезда сквозь пламя был заснят на видео.
    Бортник о Дне Победы: поражение власти в гуманитарной политике очевидно
    Бортник о Дне Победы: поражение власти в гуманитарной политике очевидно 
    23:49 13.05.2018
    419
    Тот факт, что удалось избежать массовых эксцессов, говорит о том, что власть все-таки смирилась с 9 мая, и приняла, что сломить общество не удастся. Такое мнение высказал директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
    В центре Луцка мужчина поджег себя во время концерта ко Дню матери
    В центре Луцка мужчина поджег себя на концерте ко Дню матери (18+) 
    22:59 13.05.2018
    819
    В центре Луцка мужчина вылил на себя горючее вещество и поджег. Как уточняется, инцидент произошел на Театральной площади, около девяти часов вечера в воскресенье, 13 мая.
    В центре Одессы автомобиль таранил летнюю площадку кафе
    В центре Одессы автомобиль протаранил кафе 
    21:59 13.05.2018
    436
    Как сообщают очевидцы, в субботу днем подвыпивший мужчина, который до этого отдыхал в этом заведении, попросил вместо него сесть за руль жену, но та не справилась с управлением.
    Вакарчук назвал лучшее выступление в финале Евровидения-2018
    Вакарчук назвал лучшее выступление в финале Евровидения-2018 
    17:26 13.05.2018
    4472
    Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает лучшим выступлением на финале Евровидения-2018 песню прошлогоднего победителя конкурса, португальца Сальвадора Собрала.
    Сборная Украины завоевала бронзу на чемпионате Европы по каратэ
    Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по каратэ 
    15:42 13.05.2018
    349
    Мужская сборная Украины завоевала бронзовую медаль в заключительный день чемпионата Европы по каратэ, который проходит в Сербии, сообщает официальный сайт соревнований.
    Момент нападения на прохожих в Париже
    Очевидец снял на видео момент атаки в Париже 
    14:15 13.05.2018
    2314
    Мужчина напал с ножом на прохожих в районе Парижа, где располагается много баров и ресторанов. Инцидент произошел около 21.00 по местному времени в субботу во втором округе недалеко от Парижской оперы.
    Бортник о скандале вокруг переписки Онищенко с окружением Порошенко. Видео
    Скандал вокруг переписки Онищенко с окружением Порошенко. Мнение Бортника 
    14:05 13.05.2018
    1086
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что скандал вокруг переписки беглого депутата Александра Онищенко с окружением Петра Порошенко "прибивает" не только президента, то и Юлию Тимошенко.
    Танцуем танго?. Кулачный бой сурков умилил сеть. Видео
    Танцуем танго? "Кулачный бой" сурков умилил сеть 
    11:52 13.05.2018
    534
    Очевидцы сняли на видео драку двух сурков на проезжей части. Инцидент произошел в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.
    Первый комментарий Ломаченко после исторической победы. Видео
    Первый комментарий Ломаченко после исторической победы 
    09:54 13.05.2018
    4803
    На странице Василия Ломаченко в Facebook выложен первый комментарий украинского боксера после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом. В частности, он прокомментировал нокдаун, в котором оказался в ходе боя.
    Melovin укусил ведущую Евровидения. Видео
    "Вампир" Melovin укусил ведущую Евровидения 
    08:04 13.05.2018
    8866
    Украинский певец Melovin, который представлял Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, в ходе общения с ведущей в шутку укусил ее за плечо.
    Ключевые моменты финала Евровидения-2018. Видео
    Ключевые моменты финала Евровидения-2018 
    07:33 13.05.2018
    16342
    Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy, украинский представитель Melovin занял 17 место.
    Эксперт резко прокомментировал визит Порошенко в Германию 9 мая 
    06:52 13.05.2018
    7708
    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков прокомментировал переговоры Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
    Бой Ломаченко и Линареса
    Ломаченко vs Линарес: украинец нокаутировал соперника 
    05:26 13.05.2018
    36891
    Украинский боксер, чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса из Венесуэлы в десятом раунде.
    На месте ДТП в Киеве
    В Киеве в результате ДТП парализовало важную магистраль 
    04:10 13.05.2018
    620
    В Киеве вечернее ДТП, которое произошло в районе Дорогожичей, спровоцировало многокилометровую пробку в направлении Петровки.
    еще 20 материалов
    Сентябрь 2000
    Октябрь 2000
    Ноябрь 2000
    Декабрь 2000
    Январь 2001
    Февраль 2001
    Март 2001
    Апрель 2001
    Май 2001
    Июнь 2001
    Июль 2001
    Август 2001
    Сентябрь 2001
    Октябрь 2001
    Ноябрь 2001
    Декабрь 2001
    Январь 2002
    Февраль 2002
    Март 2002
    Апрель 2002
    Май 2002
    Июнь 2002
    Июль 2002
    Август 2002
    Сентябрь 2002
    Октябрь 2002
    Ноябрь 2002
    Декабрь 2002
    Январь 2003
    Февраль 2003
    Март 2003
    Апрель 2003
    Май 2003
    Июнь 2003
    Июль 2003
    Август 2003
    Сентябрь 2003
    Октябрь 2003
    Ноябрь 2003
    Декабрь 2003
    Январь 2004
    Февраль 2004
    Март 2004
    Апрель 2004
    Май 2004
    Июнь 2004
    Июль 2004
    Август 2004
    Сентябрь 2004
    Октябрь 2004
    Ноябрь 2004
    Декабрь 2004
    Январь 2005
    Февраль 2005
    Март 2005
    Апрель 2005
    Май 2005
    Июнь 2005
    Июль 2005
    Август 2005
    Сентябрь 2005
    Октябрь 2005
    Ноябрь 2005
    Декабрь 2005
    Январь 2006
    Февраль 2006
    Март 2006
    Апрель 2006
    Май 2006
    Июнь 2006
    Июль 2006
    Август 2006
    Сентябрь 2006
    Октябрь 2006
    Ноябрь 2006
    Декабрь 2006
    Январь 2007
    Февраль 2007
    Март 2007
    Апрель 2007
    Май 2007
    Июнь 2007
    Июль 2007
    Август 2007
    Сентябрь 2007
    Октябрь 2007
    Ноябрь 2007
    Декабрь 2007
    Январь 2008
    Февраль 2008
    Март 2008
    Апрель 2008
    Май 2008
    Июнь 2008
    Июль 2008
    Август 2008
    Сентябрь 2008
    Октябрь 2008
    Ноябрь 2008
    Декабрь 2008
    Январь 2009
    Февраль 2009
    Март 2009
    Апрель 2009
    Май 2009
    Июнь 2009
    Июль 2009
    Август 2009
    Сентябрь 2009
    Октябрь 2009
    Ноябрь 2009
    Декабрь 2009
    Январь 2010
    Февраль 2010
    Март 2010
    Апрель 2010
    Май 2010
    Июнь 2010
    Июль 2010
    Август 2010
    Сентябрь 2010
    Октябрь 2010
    Ноябрь 2010
    Декабрь 2010
    Январь 2011
    Февраль 2011
    Март 2011
    Апрель 2011
    Май 2011
    Июнь 2011
    Июль 2011
    Август 2011
    Сентябрь 2011
    Октябрь 2011
    Ноябрь 2011
    Декабрь 2011
    Январь 2012
    Февраль 2012
    Март 2012
    Апрель 2012
    Май 2012
    Июнь 2012
    Июль 2012
    Август 2012
    Сентябрь 2012
    Октябрь 2012
    Ноябрь 2012
    Декабрь 2012
    Январь 2013
    Февраль 2013
    Март 2013
    Апрель 2013
    Май 2013
    Июнь 2013
    Июль 2013
    Август 2013
    Сентябрь 2013
    Октябрь 2013
    Ноябрь 2013
    Декабрь 2013
    Январь 2014
    Февраль 2014
    Март 2014
    Апрель 2014
    Май 2014
    Июнь 2014
    Июль 2014
    Август 2014
    Сентябрь 2014
    Октябрь 2014
    Ноябрь 2014
    Декабрь 2014
    Январь 2015
    Февраль 2015
    Март 2015
    Апрель 2015
    Май 2015
    Июнь 2015
    Июль 2015
    Август 2015
    Сентябрь 2015
    Октябрь 2015
    Ноябрь 2015
    Декабрь 2015
    Январь 2016
    Февраль 2016
    Март 2016
    Апрель 2016
    Май 2016
    Июнь 2016
    Июль 2016
    Август 2016
    Сентябрь 2016
    Октябрь 2016
    Ноябрь 2016
    Декабрь 2016
    Январь 2017
    Февраль 2017
    Март 2017
    Апрель 2017
    Май 2017
    Июнь 2017
    Июль 2017
    Август 2017
    Сентябрь 2017
    Октябрь 2017
    Ноябрь 2017
    Декабрь 2017
    Январь 2018
    Февраль 2018
    Март 2018
    Апрель 2018
    Май 2018