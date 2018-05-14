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    Опасные продукты: на что обратить внимание покупателям. Мнение эксперта

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    Член правления общественной организации "Споживча довіра" Елена Куликова в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина перечислила основные нарушения, которые фиксируются в магазинах страны.
    РИА Новости Украина/Youtube

    К числу нарушений, которые наблюдаются в украинских магазинах, Елена Куликова отнесла продажу просроченной продукции, переклеивание маркировок, а также нарушение правил личной гигиены персонала.

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    "В любом магазине, который занимается продажей пищевой продукции, или кафе, рестораны, у всех представителей и сотрудников должны быть медицинские книжки, даже включая кассиров", — заявила эксперт.

    Как ранее заявил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, есть все основания считать, что если будет третий Майдан, то причины для него будут преимущественно экономические. 

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