Опасные продукты: на что обратить внимание покупателям. Мнение эксперта

К числу нарушений, которые наблюдаются в украинских магазинах, Елена Куликова отнесла продажу просроченной продукции, переклеивание маркировок, а также нарушение правил личной гигиены персонала.

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"В любом магазине, который занимается продажей пищевой продукции, или кафе, рестораны, у всех представителей и сотрудников должны быть медицинские книжки, даже включая кассиров", — заявила эксперт.

Как ранее заявил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, есть все основания считать, что если будет третий Майдан, то причины для него будут преимущественно экономические.