Антилопа дала бой львицам. Кадры очевидца

По словам автора видео Ханнеса Жубера, он наткнулся на львиц, когда те преследовали парнокопытное.

По его словам, гну целый час не предпринимала никаких попыток освободиться, однако потом все же решила дать хищницам бой.

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На опубликованных кадрах видно, что антилопа поднялась с земли и попыталась сбросить с себя львиц, поддев рогами одну из них. Хищницы на какое-то время неподвижно повисли на парнокопытном, но вскоре гну начала кружиться на месте и в итоге сумела освободиться.

Ранее американский 53-летний фотограф Гордон Дован из Нью-Йорка снял на фото в национальном парке Etosha National Park львицу, которая приютила детеныша антилопы.