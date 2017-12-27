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    Охота львиц на антилоп попала на видео

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    Охота львиц на антилоп гну на просторах саванны попала на видео. Ролик был опубликован YouTube-каналом кенийского заповедника Масаи-Мара.
    Maasai mara Sightings/Youtube

    На записи видно, как несколько самок льва во время охоты нападают на стадо парнокопытных. Увидев хищников, антилопы бросились бежать. Однако одна из них наоборот направилась навстречу львицам и перешла в "контратаку".

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    Антилопа повалила одну из хищниц на землю и начала поддевать ее рогами. В этот момент самка льва обхватила "обидчицу" лапами и исподтишка укусила в шею. Антилопа практически сразу перестала сопротивляться. Сзади к парнокопытному подошла еще одна хищница и тоже стала кусать животное. Под натиском львиц раненая антилопа упала на землю.

    В описании видеозаписи отмечается, что самка льва проявила "находчивость", заманив жертву к себе в лапы.

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