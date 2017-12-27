Охота львиц на антилоп попала на видео

На записи видно, как несколько самок льва во время охоты нападают на стадо парнокопытных. Увидев хищников, антилопы бросились бежать. Однако одна из них наоборот направилась навстречу львицам и перешла в "контратаку".

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Антилопа повалила одну из хищниц на землю и начала поддевать ее рогами. В этот момент самка льва обхватила "обидчицу" лапами и исподтишка укусила в шею. Антилопа практически сразу перестала сопротивляться. Сзади к парнокопытному подошла еще одна хищница и тоже стала кусать животное. Под натиском львиц раненая антилопа упала на землю.

В описании видеозаписи отмечается, что самка льва проявила "находчивость", заманив жертву к себе в лапы.