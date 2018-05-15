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    Вина за гибель людей в секторе Газа лежит на ХАМАС - Белый дом

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    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения (79)

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    По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха, ответственность за трагическую гибель людей целиком лежит на ХАМАС, который преднамеренно и цинично провоцирует такую реакцию властей Израиля.
    Родственники палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. США возлагают ответственность за гибель людей в результате столкновений в секторе Газа на группировку ХАМАС и заявляют о праве Израиля на самооборону.

    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кровопролитные столкновения из-за посольства США в Иерусалиме

    Смотрите также: Историческое событие. В Иерусалиме с помпой открылось посольство США

    "Нам известно о сообщениях о продолжающемся насилии в (секторе) Газа сегодня. Ответственность за трагическую гибель (людей) целиком лежит на ХАМАС. ХАМАС преднамеренно и цинично провоцирует такую реакцию (властей Израиля). Как заявил госсекретарь (США), у Израиля есть право защищать себя ", — заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах на брифинге.

    Как сообщил РИА Новости официальный представитель медицинских служб Палестины Ашраф аль-Кидра, число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа в понедельник палестинцев возросло до 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения.

    Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.

    Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

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