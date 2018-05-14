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    Фотоленты

    Кровопролитные столкновения из-за посольства США в Иерусалиме

    Тема:

    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения (75)

    (обновлено: )11810
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Израильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Участники протестов в Палестине против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Израильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Израильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Участники протестов в Палестине против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Участники протестов в Палестине против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Участники акции у посольства США в Иерусалиме, проходящей из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Госпиталь с пострадавшими палестинцами в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Похороны палестинца, погибшего при столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Участники акции у посольства США в Иерусалиме, проходящей из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники протестов в Палестине против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

    Посольство США в Израиле официально сменило прописку, переехав с набережной Тель-Авива в горы Иерусалима под ликование жителей еврейского государства, протесты их палестинских соседей и переживания международного сообщества за судьбу ближневосточного мирного процесса.

    Смотрите также: Историческое событие. В Иерусалиме с помпой открылось посольство США

    В нескольких десятках километрах южнее, на границах сектора Газа, прошли кровопролитные столкновения участников многотысячных палестинских протестов с израильскими военными. Те с земляных брустверов отстреливали наиболее агрессивных демонстрантов, выполняя задачу не допустить прорыва толпы в Израиль.

    Жертвами конфронтации, превзошедшей по размаху и массовости выступления предыдущих недель, стали, по последним данным палестинских медиков, 52 жителя анклава, 2,4 тысячи пострадали от пуль и газа. 

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