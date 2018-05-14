Кровопролитные столкновения из-за посольства США в Иерусалиме

Посольство США в Израиле официально сменило прописку, переехав с набережной Тель-Авива в горы Иерусалима под ликование жителей еврейского государства, протесты их палестинских соседей и переживания международного сообщества за судьбу ближневосточного мирного процесса.
Смотрите также: Историческое событие. В Иерусалиме с помпой открылось посольство США
В нескольких десятках километрах южнее, на границах сектора Газа, прошли кровопролитные столкновения участников многотысячных палестинских протестов с израильскими военными. Те с земляных брустверов отстреливали наиболее агрессивных демонстрантов, выполняя задачу не допустить прорыва толпы в Израиль.
Жертвами конфронтации, превзошедшей по размаху и массовости выступления предыдущих недель, стали, по последним данным палестинских медиков, 52 жителя анклава, 2,4 тысячи пострадали от пуль и газа.