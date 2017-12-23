Жертвами столкновений из-за Иерусалима стали уже 12 палестинцев

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Число жертв столкновений с израильской армией среди палестинцев достигло 12 человек со дня объявления президентом США Дональдом Трампом о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кедра.

"Количество погибших палестинцев в столкновениях с израильской армией достигло 12 человек со дня объявления Трампом Иерусалима столицей Израиля", — сказал аль-Кедра.

Он рассказал о гибели палестинца в прошлое воскресенье. "Погиб 28-летний палестинец, получив ранение в воскресенье в ходе столкновений между палестинцами и израильской армией на восточной границе сектора Газа", — сказал он.

Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности продолжаются уже больше двух недель с разной степенью интенсивности в ответ на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства.