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    Жертвами столкновений из-за Иерусалима стали уже 12 палестинцев

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    Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму (53)

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    Согласно данным, количество погибших палестинцев в столкновениях с израильской армией достигло 12 человек со дня объявления Трампом Иерусалима столицей Израиля.
    Города мира. Иерусалим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Число жертв столкновений с израильской армией среди палестинцев достигло 12 человек со дня объявления президентом США Дональдом Трампом о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кедра.

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    "Количество погибших палестинцев в столкновениях с израильской армией достигло 12 человек со дня объявления Трампом Иерусалима столицей Израиля", — сказал аль-Кедра.

    Он рассказал о гибели палестинца в прошлое воскресенье. "Погиб 28-летний палестинец, получив ранение в воскресенье в ходе столкновений между палестинцами и израильской армией на восточной границе сектора Газа", — сказал он.

    Столкновения протестующих с израильскими силами безопасности продолжаются уже больше двух недель с разной степенью интенсивности в ответ на решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства.

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