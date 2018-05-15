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    Постпред Украины в ООН раскритиковал консула в Гамбурге

    Тема:

    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме (11)

    (обновлено: )22240
    По мнению постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко, Василий Марущинец - "настоящий шмак". Он также призвал не судить Украину по таким людям, как он.
    Владимир Ельченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко назвал ничтожеством Василия Марущинца, отстраненного от должности украинского консула в немецком Гамбурге на время служебного расследования на предмет возможной причастности дипломата к антисемитским высказываниям.

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    "Раньше знал его — настоящий шмак (ничтожество — Ред.). Не судите Украину по таким людям, как он", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

    ​​Ранее СМИ со ссылкой на блогера Анатолия Шария сообщили, что Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что МИД проверит информацию об этом, начато дисциплинарное дело в отношении консула.

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    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
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