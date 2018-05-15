Постпред Украины в ООН раскритиковал консула в Гамбурге

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко назвал ничтожеством Василия Марущинца, отстраненного от должности украинского консула в немецком Гамбурге на время служебного расследования на предмет возможной причастности дипломата к антисемитским высказываниям.

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"Раньше знал его — настоящий шмак (ничтожество — Ред.). Не судите Украину по таким людям, как он", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Used to know him-real schmuck! Don’t judge Ukraine by people like him. https://t.co/YVilDCn1bW — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 14 мая 2018 г.

​​Ранее СМИ со ссылкой на блогера Анатолия Шария сообщили, что Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что МИД проверит информацию об этом, начато дисциплинарное дело в отношении консула.