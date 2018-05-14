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    Политика

    Дипломатия и антисемитизм. МИД расследует высказывания консула в Гамбурге

    (обновлено: )11210
    Как отметил министр Павел Климкин, "антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД".
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. 

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    УНИАН
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    В МИД Украины открыли дисциплинарное производство после информации об антисемитских публикациях консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, сообщил глава МИД Павел Климкин в Twitter.

    "Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", − подчеркнул министр.

    Ранее сообщалось, что сотрудник генконсульства Украины в Гамбурге размещает на своей странице в Facebook антисемитские высказывания.

    Климкин заявил, что МИД проверит указанную информацию и озвучит результаты.

    Как сообщалось ранее, ЦК Трудовой партии КНДР решил провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона Пхунгери. 

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