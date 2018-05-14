Дипломатия и антисемитизм. МИД расследует высказывания консула в Гамбурге

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина.

В МИД Украины открыли дисциплинарное производство после информации об антисемитских публикациях консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, сообщил глава МИД Павел Климкин в Twitter

"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", − подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что сотрудник генконсульства Украины в Гамбурге размещает на своей странице в Facebook антисемитские высказывания.

Климкин заявил, что МИД проверит указанную информацию и озвучит результаты.

Как сообщалось ранее, ЦК Трудовой партии КНДР решил провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона Пхунгери.