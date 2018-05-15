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    Во вторник СБ ООН проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа

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    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения (80)

    (обновлено: )15903
    По информации пресс-службы постоянного представительства РФ при ООН, заседание Совет Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа пройдет в 10.00 (17.00 по Киеву) по запросу Кувейта.
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    КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН проведет во вторник заседание по ситуации в секторе Газа, где в последние в результате столкновений с армией Израиля погибли десятки палестинцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе постоянного представительства РФ при ООН.

    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кровопролитные столкновения из-за посольства США в Иерусалиме

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    "Заседание пройдет в 10.00 (17.00 по Киеву) по запросу Кувейта", — сказал представитель пресс-службы.

    Кувейт в настоящее время является непостоянным членом СБ ООН.

    Как сообщил РИА Новости официальный представитель медицинских служб Палестины Ашраф аль-Кидра, число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа в понедельник палестинцев возросло до 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.

    Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

    В понедельник Белый дом возложил ответственность за гибель людей в секторе Газа на палестинскую группировку ХАМАС, обвинив ее в "циничных и провокационных действиях". Одновременно США подтвердили, что у Израиля есть право на самооборону.

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