Во вторник СБ ООН проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа

КИЕВ, 15 мая – РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН проведет во вторник заседание по ситуации в секторе Газа, где в последние в результате столкновений с армией Израиля погибли десятки палестинцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе постоянного представительства РФ при ООН.

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"Заседание пройдет в 10.00 (17.00 по Киеву) по запросу Кувейта", — сказал представитель пресс-службы.

Кувейт в настоящее время является непостоянным членом СБ ООН.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель медицинских служб Палестины Ашраф аль-Кидра, число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа в понедельник палестинцев возросло до 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

В понедельник Белый дом возложил ответственность за гибель людей в секторе Газа на палестинскую группировку ХАМАС, обвинив ее в "циничных и провокационных действиях". Одновременно США подтвердили, что у Израиля есть право на самооборону.