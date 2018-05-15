Неделя Рады. Отменить 9 мая, посадить депутатов, запретить ЧМ-2018

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Открывая заседание Согласительного совета в понедельник, спикер ВР Андрей Парубий был непривычно скромен в своих анонсах на неделю.

Все по плану

Если обычно глава Рады декларирует наполеоновские планы, то сейчас в числе инициатив на предстоящий рабочий период назвал те, которые, при желании можно было бы легко утвердить в течении одного дня. По его словам, во вторник нардепы собираются назначить внеочередные местные выборы и решить блок вопросов об информатизации. Среда уйдет на ратификации международных соглашений — Тайландом, Польшей и Румынией. На четверг в Раде намечено решение кадровых вопросов — депутаты могут обновить многострадальный ЦИК и назначить судей в Конституционный суд. В пятницу традиционно — пустой зал будет слушать министров в рамках часа вопросов к правительству.

Пожалуй, единственным пунктом повестки дня, который может мобилизовать Раду станет второе чтение закона об Антикоррупционном суде, к которому Парубий попросил подготовиться профильный комитет. Но учитывая, что в пленарном режиме ВР будет работать две недели подряд, можно не сомневаться, что создание требуемого Западом органа затянется надолго.

"Я убежден, что мы больше не можем оттягивать, потому что это вопрос не только завершения нашей антикоррупционной реформы, судебной реформы, это вопрос и наших международных обязанностей и нашего сотрудничества с международными партнерами", — отметил Парубий.

На кону 9 мая

Тем не менее, на рассмотрение Верховной Рады будут вынесены и гораздо более резонансные вопросы, о которых хоть и не говорят во всеуслышание.

Не исключено, что после масштабных празднований в Украине "ватного" Дня Победы парламент отменит эту дату. Так, в Раде уже зарегистрирован законопроект о внесении соответствующих изменений в трудовой кодекс.

"Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая Дня победы над нацизмом перенести на 8 мая — День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Впрочем, по мнению политолога Алексея Якубина, депутаты вряд ли рискнут пойти против народа.

"Власти, конечно, не против "перебить" новой информационной инициативой массовое празднование Дня победы. Но, вероятнее всего, на этой неделе до этого вопроса не дойдет. Ведь даже если оно будет внесено в зал ВР, то даст толчок серьезному расколу внутри парламента. На носу выборы, поэтому власть не пойдет против миллионов людей", — отмечает эксперт.

Футбола не будет

А вот другая идеологическая инициатива вполне может быть утверждена в Верховной Раде. Речь о проект постановления, которым предлагается законодательно запретить трансляцию на территории Украины матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Законодатели из "Самопомочи" и Радикальной партии свято убеждены, что запрет на трансляцию футбола станет "актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации на Украине государства-агрессора".

"Признать, что трансляция в Украине мероприятий, которые пройдут на территории РФ в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, считается нарушением законных прав и интересов граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации РФ части территории Украины", - говорится в законе.

Алексей Якубин уверен, что даже если парламент запретит трансляцию ЧМ-2018, эта инициатива будет иметь разве что декларативный характер.

"Все равно есть тысячи украинцев, которые уже даже купили билеты на чемпионат мира по футболу. Кроме того, очевидно, что Мундиаль будут транслировать если не украинские телеканалы, то международные вещатели. Для болельщиков посмотреть футбол не составит большого труда, а запрет Рады станет очередным выстрелом себе в ногу", — считает политолог.

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Готовьтесь на выход!

Восполнить пробел в зрелищах обещает генеральный прокурор Юрий Луценко, который на этой неделе собирается прийти в Верховную Раду с представлениями на целый ряд народных депутатов.

"Сначала глава ГПУ говорил о пяти депутатах, теперь их трое. Вопрос кто это будет, пока остается открытым. Ключевая цель Луценко — отвлечение внимание от тех проблем, которые имеются в самой Генеральной прокуратуре. Есть ситуация с главой НАБУ Назаром Холодницким, которую должна начать рассматривать квалификационная комиссия. Кроме того, на этой неделе в активную фазу вступает суд над Надеждой Савченко. Внесением представлений на депутатов Луценко хочет отвлечь от тех вещей, которые будет заявлять Савченко", — резюмировал Якубин.