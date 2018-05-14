В Раду внесли законопроект о запрете трансляций ЧМ по футболу в России

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Группа депутатов фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко предлагает Верховной Раде запретить трансляцию в Украине матчей Чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в России, соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

В Киеве не раз звучали призывы к бойкоту турнира, например со стороны украинских журналистов и телекомпаний. Так, директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что показ чемпионата на общественном ТВ — "это смерть". Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал ЧМ "инструментом пропаганды" и "вопросом геополитики". При этом он заявил, что болельщики должны сами решать, стоит ли ехать на турнир.

В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что на трансляцию в стране матчей чемпионата мира должен быть наложен запрет, чтобы не допустить "популяризации в Украине страны-агрессора". "В этих мероприятиях примут участие первые лица России, а СМИ страны-агрессора используют такую возможность для различной популяризации РФ на международной арене, несмотря на осуждение миром агрессивной политики России и санкций против России", — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта, в частности, предлагают признать, что "трансляция ЧМ по футболу в РФ нарушает законные права и интересы граждан Украины" и в связи с этим запретить ее.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная Украины на мундиаль не попала: в последнем матче отборочного турнира она уступила Хорватии со счетом 2:0 и заняла третье место в группе, лишившись возможности выступить в стыковых встречах.