наверх
11.05.201823:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.19- 0.03
  • EUR31.11- 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Киев готовит украинцам памятки для поездки на ЧМ в Россию

    Тема:

    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (62)

    (обновлено: )10802
    По словам Олега Слободяна, Госпогранслужба отработает рекомендации с МИД Украины для украинцев, которые планируют поехать в Россию на чемпионат мира по футболу-2018.
    Футбол. Тренировка сборной России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Государственная погранслужба Украины совместно с Министерством иностранных дел и другими ведомствами подготовят рекомендации украинцам, которые поедут в Россию на чемпионат мира по футболу-2018. Об этом сообщил пресс-секретарь Погранслужбы Олег Слободян.

    Базы для команд-учасниц ЧМ-2018
    РИА Новости Sputnik
    Где будут жить и тренироваться сборные - участницы ЧМ-2018

    По его словам, существуют риски провокаций со стороны спецслужб РФ против украинцев, поэтому для желающих посетить чемпионат мира будут разработаны памятки, как себя вести в России.

    "Я думаю, что мы отработаем рекомендации совместно с Министерством иностранных дел, а также с другими заинтересованными ведомствами… По крайней мере то, что может быть полезным при возникновении каких-то нестандартных ситуаций", — цитирует Слободяна агентство УНН.

    При этом пресс-секретарь отметил, что Госпогранслужба не рекомендует гражданам Украины посещать Россию во время чемпионата мира по футболу.

    Ранее Слободян заявил, что российские спецслужбы будут пытаться "завербовать украинцев".

    Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Певица Элени Форейра
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Исполнение в Кривой Роге песни о российских солдатах в Сирии
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    В школе Павлограда распылили неизвестное вещество
    Массовое отравление школьников в Черкассах