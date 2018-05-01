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    В ФИФА занялись реформированием клубного ЧМ и Лиге наций

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    Международная федерация футбола занялась анализом последствий реформ клубного чемпионата мира и создания нового турнира - Лиги наций.
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    Кубок мира ФИФА
    REUTERS Luc Gnago
    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) сформирует рабочую группу, которая будет анализировать возможные последствия реформ клубного чемпионата мира и создания нового турнира — Лиги наций, сообщается на официальном сайте ФИФА.

    Сборная Украины по футболу
    Федерация футбола Украины
    Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

    В понедельник в Цюрихе состоялись переговоры с участием представителей шести входящих в ФИФА конфедераций, в ходе которых затрагивались соответствующие вопросы.

    "Сегодняшние дискуссии прошли в дружественной и позитивной обстановке, принято решение о создании рабочей группы для дальнейшего анализа актуальности и целесообразности проведения обоих турниров. Рабочая группа будет состоять из генеральных секретарей шести конфедераций и ФИФА", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что ФИФА планирует увеличить число участников клубного чемпионата мира с 7 до 24 и проводить турнир раз в четыре года, а не ежегодно. Как сообщает Рейтер, Лига наций может стать глобальной версией турниров, о создании которых уже объявили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Предполагается, что команды будут распределены на дивизионы в соответствии с рейтингом, будет предусмотрено повышение и понижение в классе.

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