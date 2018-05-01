В ФИФА занялись реформированием клубного ЧМ и Лиге наций

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) сформирует рабочую группу, которая будет анализировать возможные последствия реформ клубного чемпионата мира и создания нового турнира — Лиги наций, сообщается на официальном сайте ФИФА.

В понедельник в Цюрихе состоялись переговоры с участием представителей шести входящих в ФИФА конфедераций, в ходе которых затрагивались соответствующие вопросы.

"Сегодняшние дискуссии прошли в дружественной и позитивной обстановке, принято решение о создании рабочей группы для дальнейшего анализа актуальности и целесообразности проведения обоих турниров. Рабочая группа будет состоять из генеральных секретарей шести конфедераций и ФИФА", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует увеличить число участников клубного чемпионата мира с 7 до 24 и проводить турнир раз в четыре года, а не ежегодно. Как сообщает Рейтер, Лига наций может стать глобальной версией турниров, о создании которых уже объявили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Предполагается, что команды будут распределены на дивизионы в соответствии с рейтингом, будет предусмотрено повышение и понижение в классе.