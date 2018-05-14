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    МИД отозвал заподозренного в антисемитизме консула

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    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме (9)

    (обновлено: )27831
    По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина, если факты публикаций антисемитского характера подтвердятся, то "в МИД шансов у таких людей нет".
    Василий Марущинец

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. МИД Украины отозвал украинского консула в немецком Гамбурге Василия Марущинця на время служебного расследования на предмет возможной причастности дипломата к антисемитским высказываниям, заявил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

    Василий Марущинец
    Василий Марущинец / Facebook
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    Ранее блогеры сообщили, что Марущинец якобы размещал в социальных сетях публикации антисемитского характера.

    "Мы его уже отозвали для дисциплинарного производства. Должны выяснить каждую деталь… Завтра он будет в Киеве, будем разбираться. Но если все факты подтвердятся, то, конечно, в МИД шансов у таких людей нет", — сказал Климкин в понедельник вечером в эфире телеканала АТR.

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    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
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