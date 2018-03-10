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    МИД Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1382
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    • Самые читаемые
    Смертельно ДТП в Польше, погибли украинцы
    Смертельное ДТП в Польше: в МИД подтвердили гибель украинцев
    13:00 09.03.2018
    385
    Как сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, четыре человека в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше попали в больницу.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    МИД Украины оценил апелляцию "Газпрома" как "политическую игру"
    04:57 08.03.2018
    3009Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что "Газпром" в любом случае обязан выполнять условия контрактов, даже если они на рассмотрении в арбитраже.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД поручил дипмиссиям провести тщательный анализ активов "Газпрома"
    00:59 08.03.2018
    266Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам замминистра иностранных дел Елены Зеркаль, "Нафтогаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов.
    Глава МИД Украины Павел Климкин в Мюнхене
    Страх и ненависть Климкина
    12:42 06.03.2018
    1847Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
    Доменная печь. Архивное фото
    Украина ведет переговоры с США по поводу пошлин на сталь - Климкин
    17:09 05.03.2018
    326
    По словам глава МИД Павла Климкина, Украины настроена на максимально конструктивный диалог с администрацией США и ведет его в контексте украинского экспорта.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    У Киева есть механизмы, как заставить "Газпром" выплатить $2,56 млрд - МИД
    13:55 05.03.2018
    790Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам главы Министерства иностранных дел Павла Климкина, "Газпром" уже нарушил правила арбитража, заявив о расторжении контрактов, "поэтому будем давить".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Попытки дестабилизации в Закарпатье не прекратятся - Климкин
    08:56 05.03.2018
    472
    Глава украинского МИД прокомментировал раскрытие двух уголовных дел по нападению на венгерский центр в Ужгороде. Нападения произошли в конце февраля, помещение центра было сожжено.
    Павел Климкин
    Климкин потребовал запретить Пилсудского и Армию Крайову
    10:08 02.03.2018
    602Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, по принципу "начни с себя" поляки должны бы прежде всего "запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову".
    Флаги Украины и Польши
    МИД не видит готовности Польши к диалогу по спорным историческим вопросам
    19:56 01.03.2018
    178Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что он готов к диалогу с польскими коллегами, но не видит такой готовности с польской стороны.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин: "Газпром" снизил давление на входе в украинскую ГТС
    19:30 01.03.2018
    1336
    По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина, "Газпром" снизил давление на входе в ГТС почти на 20% ниже контрактного.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Поджог офиса венгров в Ужгороде: Климкин заявил о дестабилизации в Закарпатье
    11:55 27.02.2018
    1011Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
    Министерство иностранных дел Украины
    В МИД сообщили о реакции Украины после выборов в Крыму и на Донбассе
    20:32 23.02.2018
    1350
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, если выборы в Крыму и Донбассе состоятся, тогда Киев не позволит пройти выборам в дипломатических ведомствах РФ в Украине.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин написал украинцам, которые тоскуют по СССР
    17:27 23.02.2018
    1070Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, 30% украинцев до сих пор ностальгируют по СССР, "наверное, они не чувствуют себя полностью дома в свободной Украине".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин готов признать вину некоторых украинцев за "Волынскую резню"
    14:58 21.02.2018
    523
    Глава МИД Украины Павел Климкин констатировал, что у Украины и Польши есть прошлое, которое имело очень позитивные моменты и очень трагические страницы.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Не видят будущего. Украину в 2017 году покинули миллион человек - МИД
    13:17 21.02.2018
    990
    Глава МИД Павел Климкин сообщил, что сто тысяч человек покидает Украину ежемесячно, и вопрос далеко не только в том, что там высокие зарплаты - это вообще понимание будущего и качества жизни.
    Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Архивное фото
    Мы не можем удовлетворить интересы венгерского сообщества - Зеркаль
    05:37 20.02.2018
    826Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Замглавы МИД подчеркнула, что если Украина будет выполнять домашнее задание по реформированию сектора безопасности, предусмотренное планами в рамках сотрудничества с НАТО, "то никакая Венгрия не сможет заблокировать это движение".
    МИД Украины
    МИД объяснил, почему корабли ВМС в Крыму не фигурируют в иске против РФ
    23:54 19.02.2018
    472
    В начале января 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.
    Глава МИД Украины Павел Климкин в Мюнхене
    Депутат: срыв "нормандской встречи" - поражение украинской дипломатии
    15:10 19.02.2018
    1298Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    После срыва встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" надежда осталась только на формат переговоров "Волкер - Сурков", считает депутат Николай Скорик.
    В Венгрии продавалась карта Украины без Крыма и части Одесской и Николаевской областей
    В Будапеште изъята из продажи карта Украины без Крыма и Одессы
    14:07 19.02.2018
    392
    На карте, которая изъята из продажи в столице Венгрии, Крым был изображен одним цветом с Россией, а часть Одесской и Херсонской области - одним цветом с Молдавией.
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене. Архивное фото
    В МИД Украины подвели печальные итоги Мюнхена
    03:48 18.02.2018
    6051Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    По словам главы МИД Украины Павла Климкина, "около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене - таков главный итог Мюнхенской конференции".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене. Архивное фото
    В МИД Украины подвели печальные итоги Мюнхена
    03:48 18.02.2018
    6051
    По словам главы МИД Украины Павла Климкина, "около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене - таков главный итог Мюнхенской конференции".
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    МИД Украины оценил апелляцию "Газпрома" как "политическую игру"
    04:57 08.03.2018
    3009
    Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что "Газпром" в любом случае обязан выполнять условия контрактов, даже если они на рассмотрении в арбитраже.
    Глава МИД Украины Павел Климкин в Мюнхене
    Страх и ненависть Климкина
    12:42 06.03.2018
    1847
    Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
    Встреча глав МИД нормандской четверки (Украина, Германия, Россия, Франция) по украинскому урегулированию в Берлине. Сергей Лавров и Павел Климкин
    Лавров: Климкин родом из Курска и общается со мной на русском
    16:24 11.02.2018
    1407
    По словам главы российского МИД, во время телефонных переговоров и личных встреч министр иностранных дел Украины Павел Климкин общается на русском языке.
    Министерство иностранных дел Украины
    В МИД сообщили о реакции Украины после выборов в Крыму и на Донбассе
    20:32 23.02.2018
    1350
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, если выборы в Крыму и Донбассе состоятся, тогда Киев не позволит пройти выборам в дипломатических ведомствах РФ в Украине.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин: "Газпром" снизил давление на входе в украинскую ГТС
    19:30 01.03.2018
    1336
    По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина, "Газпром" снизил давление на входе в ГТС почти на 20% ниже контрактного.
    Глава МИД Украины Павел Климкин в Мюнхене
    Депутат: срыв "нормандской встречи" - поражение украинской дипломатии
    15:10 19.02.2018
    1298
    После срыва встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" надежда осталась только на формат переговоров "Волкер - Сурков", считает депутат Николай Скорик.
    Блокирование здания Россотрудничества в Киеве
    Россия направила Украине ноту протеста из-за погрома в Россотрудничестве
    21:26 17.02.2018
    1100
    "Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности", - говорится в ноте протеста посольства России в Украине.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин написал украинцам, которые тоскуют по СССР
    17:27 23.02.2018
    1070
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, 30% украинцев до сих пор ностальгируют по СССР, "наверное, они не чувствуют себя полностью дома в свободной Украине".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Поджог офиса венгров в Ужгороде: Климкин заявил о дестабилизации в Закарпатье
    11:55 27.02.2018
    1011
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Не видят будущего. Украину в 2017 году покинули миллион человек - МИД
    13:17 21.02.2018
    990
    Глава МИД Павел Климкин сообщил, что сто тысяч человек покидает Украину ежемесячно, и вопрос далеко не только в том, что там высокие зарплаты - это вообще понимание будущего и качества жизни.
    Министерство иностранных дел Украины
    В МИД Украины резко ответили Лаврову на "слом" Минских соглашений
    23:52 11.02.2018
    875
    По словам представителя МИД Украины Марьяны Бецы, "слом" Минских договоренностей - это "продолжающееся невыполнение РФ, их стороной, своих обязательств и продолжение агрессии".
    Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Архивное фото
    Мы не можем удовлетворить интересы венгерского сообщества - Зеркаль
    05:37 20.02.2018
    826
    Замглавы МИД подчеркнула, что если Украина будет выполнять домашнее задание по реформированию сектора безопасности, предусмотренное планами в рамках сотрудничества с НАТО, "то никакая Венгрия не сможет заблокировать это движение".
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    У Киева есть механизмы, как заставить "Газпром" выплатить $2,56 млрд - МИД
    13:55 05.03.2018
    790
    По словам главы Министерства иностранных дел Павла Климкина, "Газпром" уже нарушил правила арбитража, заявив о расторжении контрактов, "поэтому будем давить".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин язвительно отреагировал на отказ венгров обсуждать язык образования
    12:30 15.02.2018
    744
    По словам главы МИД Украины Павла Климкина, венгры то требуют консультаций, то сами же от них отказываются, "читая заключение Венецианской комиссии, венгры путают венгерский язык с русским".
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Белоруссии Александр Лукашенко
    МИД Украины обвиняет Россию в невыполнении "Минска-2"
    10:35 12.02.2018
    628
    Спикер МИД Украины Марьяна Беца посвятила свой пост в Twitter годовщине принятия Комплекса мер по имплементации Минских соглашений, который был согласован в феврале 2015 года.
    Павел Климкин
    Климкин потребовал запретить Пилсудского и Армию Крайову
    10:08 02.03.2018
    602
    По словам министра иностранных дел Павла Климкина, по принципу "начни с себя" поляки должны бы прежде всего "запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову".
    Закарпатье
    Почему МИД возвращает представительство в Ужгороде?
    16:47 08.02.2018
    599
    По мнению политолога-международника Владимира Воли, вопросом этнических венгров в Украине должен заниматься не МИД, а другие органы власти, открытие для этих целей представительства МИДа в Закарпатье равносильно открытию консульства в другом государстве.
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене
    В Мюнхене Климкин и Волкер обсудили введение миротворцев в Донбасс
    15:39 17.02.2018
    551
    На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу со спецпредставителем США Куртом Волкером. Они обсуждали возможность введения миротворческой миссии в Донбасс.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин готов признать вину некоторых украинцев за "Волынскую резню"
    14:58 21.02.2018
    523
    Глава МИД Украины Павел Климкин констатировал, что у Украины и Польши есть прошлое, которое имело очень позитивные моменты и очень трагические страницы.
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