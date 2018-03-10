Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
По словам министра иностранных дел Павла Климкина, по принципу "начни с себя" поляки должны бы прежде всего "запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову".
По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
Замглавы МИД подчеркнула, что если Украина будет выполнять домашнее задание по реформированию сектора безопасности, предусмотренное планами в рамках сотрудничества с НАТО, "то никакая Венгрия не сможет заблокировать это движение".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Дело генералов - выигрывать войны, дело дипломатов - не допускать их. Судя по работе МИД и его главы, эта формула к нам не применима. Наши "иностранные дельцы" не улаживают конфликты, а провоцируют их.
"Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности", - говорится в ноте протеста посольства России в Украине.
По словам министра иностранных дел Павла Климкина, МИД Украины решительно осуждает очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства, "системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе".
Замглавы МИД подчеркнула, что если Украина будет выполнять домашнее задание по реформированию сектора безопасности, предусмотренное планами в рамках сотрудничества с НАТО, "то никакая Венгрия не сможет заблокировать это движение".
По словам министра иностранных дел Павла Климкина, по принципу "начни с себя" поляки должны бы прежде всего "запретить Юзефа Пилсудского с его жестокой "пацификацией" украинцев Галичины, а также Армию Крайову".
По мнению политолога-международника Владимира Воли, вопросом этнических венгров в Украине должен заниматься не МИД, а другие органы власти, открытие для этих целей представительства МИДа в Закарпатье равносильно открытию консульства в другом государстве.
На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу со спецпредставителем США Куртом Волкером. Они обсуждали возможность введения миротворческой миссии в Донбасс.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реального прекращения огня в Донбассе нет, по его словам, за последние дни погибли трое и ранены 15 украинских силовиков. Об этом Климкин заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.
Парламент Германии ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом. Законопроекты о ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС представил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Владимир Гройсман принял участие в пленарном заседании немецкого Бундестага.
В субботу днем для участия во встрече прибыли полпреды самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Владислав Дейнего, переговорщик от Украины, экс-президент Украины Леонид Кучма, а также представитель ОБСЕ Хайди Тальявини и посол РФ в Украине Михаил Зурабов.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реального прекращения огня в Донбассе нет, по его словам, за последние дни погибли трое и ранены 15 украинских силовиков. Об этом Климкин заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.
Украина показала Евросоюзу, что готова жертвовать собой ради будущего страны, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Министр пояснил, что имеет в виду противостояние Украины и Российской Федерации.
Миротворцы в Донбассе необходимы, чтобы минские договоренности выполнялись, считает глава МИД Украины Павел Климкин. Видео главы МИД размещено в интернете в четверг, 19 февраля, на "5 канале" в YouTube.
В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что в результате трехсторонней встречи в Минске будет достигнут прогресс в вопросах освобождения всех заложников, отводе войск и тяжелого вооружения, заявил официальный представитель МИД Евгений Перебийнис.
Комментируя озвученную президентом США стратегию борьбы с боевиками «Исламского государства», официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что нанесение Вашингтоном авиаударов по Сирии невозможно без одобрения Дамаска.