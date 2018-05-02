Порошенко: Украина отзывает своих представителей из органов СНГ

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД подготовить предложения об отзыве представителей Украины из координационных органов СНГ.

"Прошу, Павел Анатолиевич (Климкин — глава МИД Украины), в ближайшее время, на протяжении недели, внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ", — заявил Порошенко в среду на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил Кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.