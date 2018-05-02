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    Порошенко: Украина отзывает своих представителей из органов СНГ

    (обновлено: )28856
    Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил главе МИД на протяжении недели внести предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД подготовить предложения об отзыве представителей Украины из координационных органов СНГ.

    Илья Несходовский
    Facebook Ильи Несходовского
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    "Прошу, Павел Анатолиевич (Климкин — глава МИД Украины), в ближайшее время, на протяжении недели, внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ", — заявил Порошенко в среду на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины.

    Читайте также: Соцсети: Порошенко объявил о выходе из СНГ — никто и не заметил…

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил Кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

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