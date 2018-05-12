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    Консул Украины ищет в России рыбаков из Бердянска

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    Консул Украины выехал в российский город Ейск, где предположительно находятся задержанные пограничниками Рф украинские рыбаки. Двое мужчин вышли в море на лодке с Бердянской косы 10 мая и не вернулись.
    Улов рыбы на траулере. Архивное фото
    RIA News Всеволод Тарасевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Российские пограничники в Ейске отказались предоставить информацию о возможном нахождении двух пропавших украинских рыбаков, сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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    По его словам, консул Украины в РФ выехал в Краснодарский Край для выяснения обстоятельств.

    "Пограничная служба города Ейск (Россия) отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины, консул выехал на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их", — приводит слова Кирилича УНН.

    Ейск Краснодарского края входит в границы консульского округа консульства Украины в Ростове-на-Дону, которое возглавляет Виталий Москаленко.

    Напомним, в начале мая в районе мыса Тарханкут был задержан корабль под флагом Украины и портом приписки Очаков. Пограничники ФСБ России обвинили пять украинских рыбаков в браконьерстве.

    Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что представители России в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра следующие в Украину суда.

    Обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России. Капитан судна был выпущен под залог, часть экипажа с третьей попытки вернулась в Крым.

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