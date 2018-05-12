Консул Украины ищет в России рыбаков из Бердянска

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Российские пограничники в Ейске отказались предоставить информацию о возможном нахождении двух пропавших украинских рыбаков, сообщил начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, консул Украины в РФ выехал в Краснодарский Край для выяснения обстоятельств.

"Пограничная служба города Ейск (Россия) отказалась предоставить информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины, консул выехал на место с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их", — приводит слова Кирилича УНН.

Ейск Краснодарского края входит в границы консульского округа консульства Украины в Ростове-на-Дону, которое возглавляет Виталий Москаленко.

Напомним, в начале мая в районе мыса Тарханкут был задержан корабль под флагом Украины и портом приписки Очаков. Пограничники ФСБ России обвинили пять украинских рыбаков в браконьерстве.

Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что представители России в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра следующие в Украину суда.

Обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России. Капитан судна был выпущен под залог, часть экипажа с третьей попытки вернулась в Крым.