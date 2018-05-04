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    Климкин сообщил, когда состоится заседание СБ ООН по Украине

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (616)

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    По информации главы МИД Павла Климкина, 29 мая в Совете Безопасности ООН будет обсуждаться ситуация, сложившейся "в результате российской агрессии против Украины, и пути ее урегулирования".
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Постоянное представительство Украины в ООН

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Совет безопасности ООН 29 мая обсудит ситуацию на востоке Украины и пути ее урегулирования, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Twitter в пятницу.

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    "29 мая получили очередную возможность для обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации, сложившейся в результате российской агрессии против Украины, и пути ее урегулирования. Спасибо нашим польским друзьям, которые сейчас председательствуют в Совете, за включение этого вопроса в программу работы СБ ООН", — написал глава МИД.

    ​Ранее сообщалось, что делегация Украины в ООН потребовала срочно реформировать Совет Безопасности ООН, прежде всего изменив процедуры применения права вето.

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