Климкин сообщил, когда состоится заседание СБ ООН по Украине

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Совет безопасности ООН 29 мая обсудит ситуацию на востоке Украины и пути ее урегулирования, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Twitter в пятницу.

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"29 мая получили очередную возможность для обсуждения в Совете Безопасности ООН ситуации, сложившейся в результате российской агрессии против Украины, и пути ее урегулирования. Спасибо нашим польским друзьям, которые сейчас председательствуют в Совете, за включение этого вопроса в программу работы СБ ООН", — написал глава МИД.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 мая 2018 г.

​Ранее сообщалось, что делегация Украины в ООН потребовала срочно реформировать Совет Безопасности ООН, прежде всего изменив процедуры применения права вето.