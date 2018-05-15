наверх
15.05.201812:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.17- 0.03
  • EUR31.37+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина

    (обновлено: )1765347
    Во вторник утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис РИА Новости Украина.
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Во вторник утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис РИА Новости Украина. После этого находившаяся в офисе журналистка перестала выходить на связь.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP
    Днем с огнем не найти. Свобода слова в Украине в репрессиях и в загоне

    Ранее стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

    Позднее Служба безопасности Украины заявила, что проводит следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных РФ".

    "Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", — заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в социальной сети Facebook.

    По словам Гитлянской, "правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

    Читайте также: Сидите и не тявкайте. Свобода слова, но власть критиковать нельзя

    "Сейчас проходят следственные действия. Детали операции обнародуем сегодня дополнительно", — сообщила она.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    Победительница Евровидения рухнула с лестницы
    Евровидение-2018: победа Израиля