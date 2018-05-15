Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Во вторник утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис РИА Новости Украина. После этого находившаяся в офисе журналистка перестала выходить на связь.

Ранее стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Позднее Служба безопасности Украины заявила, что проводит следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных РФ".

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", — заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в социальной сети Facebook.

По словам Гитлянской, "правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

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"Сейчас проходят следственные действия. Детали операции обнародуем сегодня дополнительно", — сообщила она.