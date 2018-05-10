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    СБУ допрашивает лидера Компартии Украины - СМИ

    (обновлено: )19815
    В пресс-службе СБУ сообщили, что Петра Симоненко допрашивают в ведомстве рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
    Петр Симоненко
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Служба безопасности допрашивает лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко.

    Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе СБУ.

    По словам пресс-секретарь СБУ Елены Гитлянской, Симоненко допрашивают в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

    По ее словам допрос продолжается с 14 часов.

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    Ранее сообщалось, что сестру нардепа Надежды Савченко Веру Савченко вызвали на допрос в СБУ.

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