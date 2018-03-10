В понедельник, 27 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Столичные коты могут официально стать частью экосистемы города".
В среду, 22 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Страна переполнена оружием. Что выберет украинец: Закон или "ствол"?.
В среду, 8 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Недвижимость 2017. В банковский кризис украинцы покупают квадратные метры".
Во вторник, 07 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Продовольственная корзина стремительно "худеет". Цены на продукты бьют рекорды".
Во вторник, 13 декабря, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Продуктовая корзина резко сжимается. Что будет на новогоднем столе?".
В четверг, 1 декабря, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "ЕС: шаг вправо. Новый политический расклад в Европе – вызовы для Украины".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".