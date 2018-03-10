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    РИА Новости Украина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
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    Пресс-центр РИА Новости Украина
    Пресс-конференция в РИА Новости Украина переносится из-за технических проблем
    12:21 11.01.2018
    69
    О точной дате и времени проведения пресс-конференции "ЕС и Ближний Восток: прогнозы и риски 2018 года" будет сообщено позднее на сайте РИА Новости Украина.
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    В Киеве продолжается борьба с незаконным строительством АЗС. Пресс-конференция
    11:45 28.08.2017
    354
    В понедельник, 28 августа, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "В Киеве продолжается борьба с незаконным строительством АЗС".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    Столичные коты могут официально стать частью экосистемы города - пресс-конференция
    09:58 27.02.2017
    499
    В понедельник, 27 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Столичные коты могут официально стать частью экосистемы города".
    Пресс-центр
    Политические итоги недели - пресс-конференция
    09:43 24.02.2017
    160
    В пятницу, 24 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    Новые платежки от "Киевэнерго": и опять скачок цен - пресс-конференция
    10:12 23.02.2017
    1056Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    В четверг, 23 февраля, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Новые платежки от "Киевэнерго": и опять скачок цен".
    Пресс-центр
    Страна переполнена оружием. Что выберет украинец: Закон или "ствол"? - пресс-конференция
    09:35 22.02.2017
    570
    В среду, 22 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Страна переполнена оружием. Что выберет украинец: Закон или "ствол"?.
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    Презентация шоу-концерта "Закоханість"
    11:00 13.02.2017
    333
    В понедельник, 13 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится презентация шоу-концерта "Закоханість".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    Видеомост Киев - Кишинев: Выгоды и потери Украины и Молдовы от режима свободной торговли с ЕС
    09:11 09.02.2017
    863
    В четверг, 9 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится видеомост на тему "Выгоды и потери Украины и Молдовы от режима свободной торговли с ЕС".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    Недвижимость 2017. В банковский кризис украинцы покупают квадратные метры - пресс-конференция
    10:31 08.02.2017
    575
    В среду, 8 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Недвижимость 2017. В банковский кризис украинцы покупают квадратные метры".
    Пресс-центр
    Продовольственная корзина стремительно "худеет". Цены на продукты бьют рекорды - пресс-конференция
    11:37 07.02.2017
    1565
    Во вторник, 07 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Продовольственная корзина стремительно "худеет". Цены на продукты бьют рекорды".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    Политические итоги недели - пресс-конференция
    11:16 27.01.2017
    268
    В пятницу, 27 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    Политические итоги недели - пресс-конференция
    09:40 13.01.2017
    187
    В пятницу, 13 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    Всегда интересно знать. Топ-10 материалов РИА Новости Украина за 2016 год
    14:46 31.12.2016
    413Год 2016, прощай! Итоги
    РИА Новости Украина собрала наиболее читаемые материалы за 2016 год. Что волновало украинцев, какие события вызвали наибольший резонанс - все это в нашей специальной подборке.
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    Бюджет Киева 2017: кто получит и кому не достанется? - пресс-конференция
    11:30 15.12.2016
    441
    Во четверг, 15 декабря, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Бюджет Киева 2017: кто получит и кому не достанется?".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    "Продуктовая корзина резко сжимается. Что будет на новогоднем столе?" - пресс-конференция
    11:01 13.12.2016
    1051
    Во вторник, 13 декабря, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Продуктовая корзина резко сжимается. Что будет на новогоднем столе?".
    Пресс-центр
    Политические итоги недели - пресс-конференция
    09:53 02.12.2016
    201
    В пятницу, 2 декабря, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    ЕС: шаг вправо. Новый политический расклад в Европе – вызовы для Украины - пресс-конференция
    09:36 01.12.2016
    2304
    В четверг, 1 декабря, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "ЕС: шаг вправо. Новый политический расклад в Европе – вызовы для Украины".
    Пресс-центр
    Политические итоги недели - пресс-конференция
    10:22 18.11.2016
    246
    В пятницу, 18 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    Политические итоги недели - пресс-конференция
    10:00 04.11.2016
    263Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    В пятницу, 4 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    Итоги е-декларирования: слуги народа показали еще один госбюджет - пресс-конференция
    09:42 03.11.2016
    1054Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    В четверг, 3 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Итоги е-декларирования: слуги народа показали еще один госбюджет".
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