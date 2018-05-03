Днем с огнем не найти. Свобода слова в Украине в репрессиях и в загоне

JOE KLAMAR / AFP

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Задача украинского государства (в частности, в лице Мининформа) – обеспечить условия для развития свободной журналистики и свободной прессы, это – "ключевая история". С такими заверениями выступила первый заместитель министра информполитики Украины Эмине Джапарова, выступая в Киеве на заседании "круглого стола", организованного по случаю Всемирного дня свободы печати.

По словам замминистра, принципиально важным является также высокий уровень саморегуляции системы (медиа). Другие ораторы говорили о необходимости "самоочищения" системы, а также… о важности решения проблем фильтрации и блокирования "вражеского контента", поступающего из России.

Впрочем, этому не стоит удивляться, ведь свободу слова, да и свободу вообще в постмайданной Украине понимают достаточно своеобразно. Достаточно вспомнить о журналистах Коцабе, Васильце и Тимонине, которых за свободу в слове буквально лишали свободы… А журналисту Василию Муравицкому, которого судят сейчас в Житомире за его публикациии в СМИ, прокуратура обещает 15 лет заключения.

Национал-радикалы не раз безнаказанно блокировали работу телеканалов, передачи которых им (или власти?) чем-то не понравились. Редакцию одного телеканала так и вовсе подожгли. Подобные случаи давно стали нормой в постмайданной Украине.

Зачем Украине свобода слова?

Из выступления Эмине Джапаровой можно было понять, что свобода слова нужна Украине еще и для того, чтобы… отличаться от России, где такой свободы, по убеждению Джапаровой, конечно же, нет: "это страна, которая… свернула все формы свободы".

"Нас иногда упрекают, говорят, что РФ очень активна в своей пропаганде и выигрывает Украину на информационном фронте. Мне кажется, что это такая иллюзия", – сказала чиновница.

По ее мнению, в долгосрочной перспективе отсутствие свободы слова и отсутствие доступа к информации "приводит, в конечном счете, к обреченному обществу", поскольку потребитель информации в таких условиях лишается способности мыслить критично.

"И для нас абсолютной ценностью все ж таки является защита свободы слова, потому что мы не хотим путем Российской Федерации", – сказала замминистра.

Вот оно что.

С этим согласился заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информмационной политики Александр Опанасенко, отметивший, что Украина пусть медленно, но поднимается в составляемой организацией "Репортеры без границ" рейтинге свободы слова: "Мы на 101-м месте, Российская Федерация – на 148-м"…

Рейтинги и реальность

Отметим, ранее в СМИ уже обращали внимание на то, что до составителей рейтинга доходит далеко не вся информация об инцидентах с журналистами и редакциями, и "покращення" получается несколько преувеличенным.

Да и некоторые участники сегодняшней дискуссии в абсолютной ценности рейтингов усомнились: рейтинги – это хорошо, но важнее, что происходит в реальной жизни.

А в реальной жизни отмечен всплеск физической агрессии по отношению к журналистам в первом квартале 2018 года. Об этом сообщила исполнительный директор общественной организации "Институт массовой информации" (ИМИ) Оксана Романюк, презентуя очередной "Барометр свободы слова". По ее словам, за этот период зафиксированы 37 нападений на журналистов (в 2017 году – 17).

Примечательно, что основными "нарушителями прав журналистов", по данным ИМИ, являются частные лица, то есть – обычные граждане, участники акций протеста или ДТП…

"Это говорит о недоверии к журналистам", – отметила исполнительный директор ИМИ.

Она также перечислила самые опасные для журналистов регионы – Киев, Луцк, Полтава, Одесса, Николаев, Днепр.

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"Журналистика под прицелом"

Ситуация тревожная, журналистов убивают, избивают и калечат, эти преступления практически не раскрываются, а правящая коалиция не хочет открытой и честной дискуссии, заявил нардеп от "Оппозиционного блока", член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Юрий Павленко.

По его словам, журналисты должны зависеть от своего читатели и зрителя, а не от власти или собственника медиа.

"Если оценивать украинскую ситуацию со свободой слова, то я бы назвал ее достаточно тревожной. Количество физических нападений на журналистов, к сожалению, увеличивается. Раскрытых преступлений практически нет, ни убийств, ни избиений… Это, на мой взгляд, является серьезный сигнал о том, что журналистика находится под прицелом, а работа журналиста становится все более опасной в Украине", – сказал депутат.

Он отметил постоянные попытки власти разными способами поставить СМИ под контроль – "придумываются разные аргументы, почему это делается, но такая опасность есть".

Павленко отметил, что не стоит забывать и о влиянии владельцев на конкретные СМИ: "очень часто журналист зависит от позиции собственника… свобода слова часто находится в управлении собственника (медиа – ред.)".

Власть не хочет честной дискуссии

Есть и другие факторы, которые препятствуют свободному доступу граждан к общественно важной информации. Так, по словам Павленко, новые вызовы породило появление огромного количества информационных каналов – "этим многоголосием подменяется свобода слова… когда любую общественно важную тему можно заговорить многими мелкими темками, таким образом отвлечь внимание общества".

Депутат отметил, что с ноября прошлого года комитет добивается проведения широкой дискуссии, минимум – парламентских слушаний по проблеме свободы слова, безопасности журналистов. Но этот проект постановления так и не внесен до сих пор в повестку дня Рады.

По мнению Павленко, это "еще одно подтверждение того, что правящая коалиция… власть в целом не хочет открытой, честной, публичной дискуссии" о работе СМИ и свободе слова.

Кто разжигает рознь

Отмечаемое медиа-экспертами резкое падение доверия украинцев к СМИ не должно никого удивлять, ведь большинство медиа просто обслуживают власть, считает главный редактор издания "Политнавигатор" Сергей Степанов.

"Обслуживающая нынешний режим в Киеве пишущая братия часто вызывает омерзение. Я ведь помню, как эти люди ходили по центру Киева с плакатами "Стоп цензуре". И помню слова ставшего депутатом Мустафы Найема, который заявил, что не видит никаких проблем со свободой слова – уже после убийства Олеся Бузины, погромов редакций, арестов и избиений тех, кто позволял выражать несогласие с провозглашенным на Украине антирусским курсом», – сказал Степанов, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его словам, "подавляющее большинство киевских СМИ продолжают использовать риторику, разжигающую межнациональную рознь, отвергают возможность компромисса и учета мнения русской части населения, работают на провоцирование дальнейшего конфликта с Донбассом и Крымом, а не на поиск путей примирения".

"Буквально сегодня наткнулся на слова главреда газеты "День" Ларисы Ившиной, которая в своем блоге категорично объявила, что в отношении России не может быть иного мнения, нежели определенных госпропагандой тезисов о "стране-агрессоре". Ившиной вторит потерявший былую адекватность известный политолог, работающий на администрацию Порошенко, сетуя, что некоторые телеканалы и далее осмеливаются выпускать в эфир альтернативную точку зрения.

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Негодяи и обслуживающие их пропагандисты четыре года промывают мозги украинцам, обещая, что победа на фронте близка, Россия вот-вот рухнет под гнетом санкций, а Крымский мост никогда не будет построен", – рассказал журналист.

Он напомнил о результатах соцопросов, показывающих, что население Украины жаждет прекращения войны. Но отметил такой парадокс: уставшее от войны население "при этом готово опять голосовать за партии майданного разлива, чьи представители, а также обслуживающие их СМИ, и несут ответственность за большую кровь".

"Украинцам остается пожелать прозрения и осознания того, что мир невозможен без учета интересов миллионов русских граждан и огромного соседа – России. С радикальными националистами во власти и националистической цензурой в СМИ мир не наступит", – констатировал Степанов.

Напомним, по данным ИМИ, за 2017 год на подконтрольной правительству территории Украины зафиксирован 281 случай нарушения свободы слова.