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    Общество

    СБУ выслала из Украины российских журналистов

    (обновлено: )46515
    Из Украины высланы журналисты Валентин Соловьев и Ольга Юрьева. Им запрещен въезд в Украину на три года за подготовку материалов "для дискредитации Украины перед мировым сообществом".
    ТТЦ Останкино
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и выслали из страны в Россию и Казахстан журналистов телеканалов "Россия" и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP
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    Соловьеву и Юрьевой запретили въезд в Украину сроком на три года.

    По данным спецслужбы, журналистов отправили в Киев для подготовки сюжетов о праздновании в Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В СБУ утверждают, что снятые видеоматериалы якобы планировали использовать "для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения".

    "Соловьеву принудительно возвратили в РФ, а Юрьеву — в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года", — говорится в сообщении.

    Напомним, в марте работник российской телеканала "Россия-24" Наталья Гончарова была выслана из Украины, куда она прибыла для съемки телесюжетов о проведении выборов президента России в посольствах и консульствах РФ в Киеве, Харькове и Одессе.

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