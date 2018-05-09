СБУ выслала из Украины российских журналистов

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и выслали из страны в Россию и Казахстан журналистов телеканалов "Россия" и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Соловьеву и Юрьевой запретили въезд в Украину сроком на три года.

По данным спецслужбы, журналистов отправили в Киев для подготовки сюжетов о праздновании в Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В СБУ утверждают, что снятые видеоматериалы якобы планировали использовать "для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения".

"Соловьеву принудительно возвратили в РФ, а Юрьеву — в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года", — говорится в сообщении.

Напомним, в марте работник российской телеканала "Россия-24" Наталья Гончарова была выслана из Украины, куда она прибыла для съемки телесюжетов о проведении выборов президента России в посольствах и консульствах РФ в Киеве, Харькове и Одессе.