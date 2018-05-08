СБУ задержала агента спецслужб РФ, планировавшего убийство и теракты

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили в Луганской области "заказанный российским спецслужбами террористический акт в отношении одного из бывших высокопоставленных судебной системы".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники СБ Украины задокументировали, что российские спецслужбы завербовали украинского гражданина, который отбывал наказание на временно оккупированной территории Донбасса. При их содействии он был освобожден из тюрьмы и согласился выполнять диверсионно-разведывательные и террористические задания на территории Украины. Сотрудники СБУ установили, что злоумышленник в марте 2018 года получил задание от кадрового офицера спецслужб РФ по осуществлению теракта в отношении представителя украинской судебной системы. Он осуществил углубленное изучение объекта посягательств и разведку по месту жительства, а также получил средства для совершения преступления", — сообщает подробности СБУ.

В ведомстве рассказали, что по замыслу российских кураторов, убийство судьи должно было дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Луганской области и подорвать доверие населения к правоохранительным органам.

Оперативники контрразведки совместно с бойцами спецподразделения СБУ «Альфа» задержали злоумышленника при попытке проникновения в частный дом судьи для его физической ликвидации.

Задержанный агент спецслужб РФ также признался в выполнении ряда разведывательных задач, среди которых — видео и фото фиксация места дислокации одной из воинских частей, имеющейся техники и вооружения, отдельных железнодорожных узлов на территории Луганской области, изучение системы безопасности одного из столичных бизнес-центров. По их выполнения злоумышленник получал от представителя спецслужб РФ деньги во время личных встреч в Москва.

Сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у жителя Сумской области оружие и боеприпасы, привезенные из зоны военной операции в Донбассе.