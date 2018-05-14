Появились новые данные о состоянии пострадавших в Белоруссии украинцев

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Состояние пострадавших в ДТП в Белоруссии детей из Украины стабилизировалось, сообщил в понедельник главврач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.

Группа детей из Украины возвращалась через Белоруссию из Польши. В воскресенье около 7.00 один из перевозивших их микроавтобусов попал в аварию под белорусским Каменцем. Шестеро украинцев в возрасте 13-15 лет были госпитализированы с тяжелыми травмами, 12-летний мальчик, который сидел на переднем сидении, скончался на месте происшествия. Еще одному мальчику белорусские медики сделали операцию. Все пострадавшие находятся в больнице в Бресте.

"Состояние четырех человек мы расцениваем как средней тяжести, а двое ребят находятся в тяжелом состоянии. Единственное, можно сказать, что состояние у всех более-менее стабилизировалось", — сообщил Карпицкий белорусскому телеканалу ОНТ.

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У одного мальчика серьезная черепно-мозговая травма, врачи не разрешают в ближайшее время транспортировать его в Украину ни при каких условиях.

"С родителями работают психологи и специалисты областного МЧС. Сколько родственникам придется пробыть в Бресте, пока неизвестно, а потому всем предоставили жилье и транспорт к месту проживания", — рассказали в эфире телеканала.

Действия водителя микроавтобуса, который допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении погрузчиком, квалифицированы следствием по уголовной статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", мужчина, гражданин Украины, задержан. Поездка в Польшу была туристической, ее организовали для школьников из Сумской области. Более 20 детей передвигались на четырех микроавтобусах.