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    ДТП с футболистами в Белоруссии. Задержан водитель-украинец

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    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии (9)

    (обновлено: )10110
    По данным Следственного комитета, следствием установлено, что попавший в ДТП микроавтобус был в числе четырех транспортных средств, которые перевозили домой в Украину подростков, участвовавших в спортивных соревнованиях в Польше.
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    gaibrest.by

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В связи с аварией под белорусским Каменцом (Брестская область) микроавтобуса, перевозившего членов детской футбольной команды из Украины, задержан его водитель, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Юлия Гончарова.

    Авария произошла в воскресенье около 7 утра, когда детская футбольная команда возвращалась с соревнований из Польши в Украину через Белоруссию. По предварительной информации ГАИ, водитель 1976 года рождения, гражданин Украины, управляя автомобилем марки Renault Master, совершил столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении. Еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

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    "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан", — сказала Гончарова.

    Она пояснила, что речь идет о водителе микроавтобуса. Как сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета, в настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

    По его данным, следствием установлено, что попавший в ДТП микроавтобус был в числе четырех транспортных средств, которые перевозили домой в Украину подростков, участвовавших в спортивных соревнованиях в Польше.

    "Три других микроавтобуса обогнали этот же погрузчик ранее без происшествий, о чем свидетельствуют показания пассажиров данных транспортных средств. По версии следствия, водитель Renault Master проявил невнимательность к дорожной ситуации и не успел уйти от столкновения", — говорится в сообщении.

    Там отмечается, что в настоящее время решается вопрос о применении к задержанному мужчине меры пресечения, его действия квалифицированы следствием как "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

    "В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, назначен ряд экспертиз, в том числе для установления технического состояния транспортных средств", — добавили в пресс-службе. По данным ГАИ Брестской области, водитель микроавтобуса и пострадавшие мальчики являются жителями Сумской области Украины.

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