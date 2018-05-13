ДТП с украинцами в Белоруссии. Прооперирован пострадавший мальчик-футболист

КИЕВ, 13 мая – РИА Новости Украина. Белорусские врачи прооперировали мальчика из украинской детской футбольной команды, микроавтобус которой попал в ДТП в Белоруссии, ребенок переведен в клинику в Брест, сообщила пресс-служба белорусского министерства здравоохранения.

Детская футбольная команда из Украины возвращалась с соревнований через Белоруссию из Польши, когда один из перевозивших футболистов микроавтобусов попал в аварию под белорусским Каменцем Брестской области. В аварии погиб один ребенок, шестеро с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. Позже в больницу в Бресте перевели всех кроме одного мальчика, который находился в очень тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Ребенок, который после аварии был в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сегодня был прооперирован в Каменецкой центральной районной больнице. В связи с тем, что мальчик получил сочетанную травму, в операционной работало несколько бригад врачей. Помощь ему оказана в полном объеме, после стабилизации состояния он переведен в Брестскую областную больницу", — говорится в сообщении пресс-службы.

Там напомнили, что пятеро ребят были перевезены в Брест чуть ранее. "У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Члены республиканского консилиума сейчас работают с каждым ребенком и корректируют его лечение", — отмечается в сообщении.

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