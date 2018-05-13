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    Происшествия

    Во Львове участник ДТП ударил ножом в живот девушку-полицейского

    (обновлено: )83141
    Во время оформления ДТП без пострадавших при участии Skoda Octaviа и Lexus RX, водитель Skoda самовольно пытался покинуть место происшествия и при задержании нанес ножом удар в область живота инспектору патрульной полиции.
    Во Львове участник ДТП ударил ножом в живот девушку-полицейского
    Игорь Зинкевич в facebook

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье во Львове мужчина подрезал сотрудницу патрульной полиции, напарник пострадавшей открыл огонь по нападавшему. Об этом сообщил в своем Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич

    "Ул. Стрийская, подрезали работника полиции, также свидетели отмечают, что слышали 2 выстрела, пока видно мужчину-нападавшего, который лежит на земле — живой прострелили ногу, женщине-полицейскому оказывают первую медицинскую (помощь)", — говорится в сообщении.

    На место происшествия прибыли полиция и "скорая" помощь.

    Зинкевич уточнил, что в 17:24, во время оформления ДТП без пострадавших при участии Skoda Octaviа и Lexus RX, водитель Skoda самовольно пытался покинуть место происшествия и при задержании нанес ножом удар в область живота инспектору патрульной полиции.

    Другой патрульный совершил предупредительный выстрел в воздух из пистолета, после чего следующим выстрелом попал в правую ногу водителю Skoda Octaviа. Последний был задержан.

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    Напомним, ранее в Киеве водитель автомобиля ударил по голове полицейского битой, за то, что правоохранитель сделал ему замечание.

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