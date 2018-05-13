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    Полиция выявила террористический след в резне в Париже

    (обновлено: )131
    Прокурор Парижа Франсуа Моленс сообщил, что нападавший с ножом на прохожих кричал "Аллах акбар", антитеррористическая прокуратура начала расследование.
    На месте нападение в Париже
    @ABC

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Полиция выявила террористический след в нападении на прохожих в Париже, в результате которого погиб один человек и четверо ранены, нападавший кричал "Аллах акбар", сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

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    "Нападавший с ножом на прохожих кричал "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура начала расследование ", — сказал Моленс на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировал телеканал BFMTV.

    Инцидент произошел около 21.00 (22.00 по Киеву) во втором округе Париже недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Полиция ликвидировала злоумышленника. Личность его пока не установлена, при нем не было найдено никаких документов.

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