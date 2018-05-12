Два человека погибли в результате резни в Париже - СМИ

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В результате нападения в центре Парижа убиты два человека и восемь ранены, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что во втором округе Париже неизвестный с ножом напал на прохожих.

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Напомним, в китайской провинции Шэньси в школе уезда Минчжи округа Юйлинь местный житель совершил нападение на школьников, которые возвращались домой после уроков. В результате жестокой резни семь детей погибли, 12 получили ранения.