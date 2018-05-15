Хроника 14 мая: Волкер в Украине, стычки из-за посольства США в Иерусалиме

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 14 мая, в Верховной Раде начался сбор подписей депутатов за импичмент президента Петра Порошенко, МВФ не одобрил "газовое" предложение Киева, а МИД отстранил консула Украины в Гамбурге из-за обвинений в антисемитизме. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Раде начали сбор подписей за импичмент Порошенко

В Верховной Раде начался сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Петра Порошенко, заявил нардеп Юрий Деревянко во время согласительного совета Рады в понедельник. Верховная Рада 14 мая возобновила свою работу 14 мая после трехнедельного перерыва. Деревянко является членом партии "Рух новых сил" депортированного Михаила Саакашвили и инициировал сбор подписей по его инициативе.

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Волкер прибыл в Украину

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл на Донбасс. Об этом в Twitter написала журналистка Мирослава Гонгадзе. Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Волкер посетит Украину в понедельник. Позже сам Волкер подтвердил эту информацию, сообщив, что в ходе поездки, в частности, посетит Донбасс.

МВФ не одобрил "газовое" предложение Киева

Международный валютный фонд не одобрил предложение Киева о повышении цен на газ для населения на величину до 65%, сообщают в понедельник украинские СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров Украины и МВФ. Ранее министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что Киев имеет достаточно шансов договориться с МВФ о цене на газ.

МИД отстранил консула Украины в Гамбурге из-за обвинений в антисемитизме

Консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования после сообщений о том, что он размещает на своей странице в социальных сетях антисемитские публикации, сообщила в понедельник пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца. Ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

Разгорелся новый антисемитский скандал

В Украине разгорелся новый антисемитский скандал. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выложил на своей странице в Facebook видео антисемитского выступления мэра города Сколе во Львовской области Владимира Москаля. На кадрах Владимир Москаль называет действующую власть в Украине "московско-жидовской". Он говорит, что еврейских детей с детства учат, кто враг и как его уничтожать.

В Луцке атошники заблокировали горсовет

Участники АТО, которые пришли в городской совет Луцка в связи с рассмотрением вопроса о финансировании Центра реабилитации для бойцов, заблокировали сессионный зал после объявления о перерыве в заседании. "В зале более часа обсуждали возможность перенаправления пяти миллионов гривен из средств, предусмотренных на ремонт дорог, работы по реконструкции части помещения КЗ "Луцкий центр первичной медико-санитарной помощи", где планируется обустроить Центр реабилитации участников АТО", — говорится в сообщении СМИ.

Савченко предоставили государственного адвоката

Шевченковский районный суд Киева предоставил депутату Верховной Рады Надежде Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, государственного адвоката, а также объявил до 15 мая перерыв в слушании ходатайства о продлении ареста. Ранее сама Савченко отказалась от всех своих адвокатов в связи с тем, что она не может себе позволить их оплачивать, и попросила предоставить ей бесплатного защитника.

ЕС расширил санкции из-за выборов в Крыму

ЕС добавил пять человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры из-за "подрыва территориальной целостности Украины", сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС. Эти меры включают запрет на въезд и замораживание активов. Таким образом, общее число лиц, перечисленных ЕС в этом санкционном списке, увеличено до 155. Президентские выборы состоялись в России 18 марта. В Крыму они проходили впервые.

Россия усилит присутствие в Черном море новым фрегатом

Черноморский флот России получит третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" в третьем квартале 2018 года, говорится в речи главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева. Корабль "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в феврале 2012 года, спущен на воду в сентябре 2015 года. Государственные испытания "Адмирала Макарова" начались в октябре 2016 года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях.

Избран новый глава правительства Каталонии

Парламент Каталонии утвердил во втором туре голосования одного из самых радикальных представителей сепаратистского движения — представителя партии "Вместе за Каталонию" Кима Торру главой каталонского правительства. Сам он называет себя временным главой женералитета, поскольку настоящим главой кабмина, по его мнению, остается Карлес Пучдемон.

Столкновения из-за посольства США в Иерусалиме

Акции протеста начались в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. Число погибших в столкновениях палестинцев возросло до 59, среди них 8-месячная девочка, которая умерла, надышавшись газом, сообщает палестинское Министерство здравоохранения.

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Именно 14 мая 1796 года английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу. В этот же день в 1878 году название "вазелин" было запатентовано как торговая марка. Это средство изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро. Кроме того 14 мая 1993 года был создан экономический союз СНГ.