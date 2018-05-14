Рада заработала впервые за три недели: идет заседание Согласительного совета

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В понедельник, 14 мая, спикер Верховной Рады Андрей Парубий открыл заседание Согласительного совета украинского парламента. Рада заработала впервые за три недели после того, как депутаты отправились работать в комитетах и округах.

В начале заседания Парубий назвал ключевые вопросы, которые планируется рассмотреть на пленарной неделе. Среди них — проведение внеочередных местных выборов в 48 населенных пунктах Украины.

Также спикер Рады обозначил важность рассмотрение законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

Напомним, одним из последних решений Верховной Рады в апреле стало голосование за обращение президента к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. Его поддержали 268 депутатов.

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