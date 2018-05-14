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    Россия усилит присутствие в Черном море новым фрегатом

    (обновлено: )460140
    До конца 2018 года в состав Черноморского флота России будет передан фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", который построен в 2015 году на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".
    Сторожевой корабль ВМФ России Адмирал Макаров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Черноморский флот России получит третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" в третьем квартале 2018 года, говорится в речи главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева.

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    "Планируется, что в третьем квартале текущего года к постоянному месту дислокации на Черноморский флот прибудет еще один, третий новейший фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", — передает слова Королева РИА Новости.

    Корабль "Адмирал Макаров" был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в феврале 2012 года, спущен на воду в сентябре 2015 года. Государственные испытания "Адмирала Макарова" начались в октябре 2016 года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях.

    Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение в 4 тысячи тонн, скорость хода 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 200 человек.

    Это третий корабль в серии сторожевых кораблей проекта 11356 (разработка АО "Северное проектно-конструкторское бюро"), который построен на заводе в Калининграде по заказу Министерства обороны РФ. Первые два корабля так называемой "адмиральской серии" — "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" — были сданы в 2016 году.

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    Напомним, в начале мая в Черное море вошла группа кораблей НАТО: британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37), фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217).

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