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    Общество

    В Черное море вошла группа кораблей НАТО

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (349)

    (обновлено: )27714
    Флагман соединения - британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). Кроме него, в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217), а также несколько кораблей поменьше.
    В Черное море вошла группа военных кораблей НАТО
    Думская.net

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли вечером в понедельник в Черное море, сообщает в среду "Думская".

    Флагман соединения — британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). Кроме него, в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217), а также несколько кораблей поменьше.

    Думская.net
    В Черное море вошла группа военных кораблей НАТО

    В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.

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