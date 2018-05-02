В Черное море вошла группа кораблей НАТО

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли вечером в понедельник в Черное море, сообщает в среду "Думская".

Флагман соединения — британский ракетный эсминец HMS Duncan (D37). Кроме него, в состав группы входят фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), ВМС Турции TCG Gemlik (F492), ВМС Германии FGS Bayern (F217), а также несколько кораблей поменьше.

Думская.net В Черное море вошла группа военных кораблей НАТО

В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.