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Организаторы блокады Донбасса заявляют, что если до апреля работа "дочки" "Сбербанка" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране. О деятельности финучреждения в Украине смотрите на инфографике РИА Новости Украина.