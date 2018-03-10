Президент России Владимир Путин не исключил, что какие-то лица могли использовать определенные инструменты в других странах и посылать соответствующую информацию из Франции, Германии, Азии или России и это не имеет отношения к властям РФ.
Директор Бюро по защите конституции Латвии Янис Майзитис сообщил, что существуют случаи выдворения из страны, о которых сообщается, но есть и так называемые тихие депортации. Он подчеркнул, что в основном речь идет о депортации в РФ.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, РФ "никогда не вмешивается ни в чьи внутренние дела, несмотря на то, что из Вашингтона и ряда других западных столиц ежедневно звучат утверждения об обратном".
Юлия Ушакова — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта РФ по бодибилдингу, мастер спорта России международного класса. Девушка активно делится фотографиями отдыха и тренировок на странице в Instagram, за которой следят более 300 тысяч подписчиков.
По мнению СБУ, угрозу национальной безопасности Украины создают Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
"Патриотическая общественность" должна быть довольна – из сферы интересов России Украина стремительно уходит. С другой стороны, украинский бизнес по-прежнему заинтересован в присутствии на российском рынке.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пока Михаил Саакашвили был лоялен к властям Украины, его воспринимали "в качестве яркой звезды", а когда политик создал оппозиционные силы, то "стал преступником".
Киев рассчитывает на бездействие России, надеясь на "хорватский сценарий" решения донбасского конфликта, пишут мировые СМИ. Однако насколько велик риск распространения этого конфликта на другие страны?
Обменять транзитные перспективы Украины на следующие 30-50 лет на 2,5 млрд долл. - это войдет в учебники истории антипиара собственной страны и разрушения репутации Украины как транзитного государства, считает энергетический аналитик Юрий Корольчук.
В "Газпроме" заявили, что "по итогам разбирательства арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством".
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на телевидении. Потасовка между политиками произошла во время выступления одного из кандидатов в президенты РФ Сергея Бабурина.
Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
Внутри страны при помощи пиар-акции "Прикрути" разыгрывалась в очередной раз патриотическая, радикальная и антироссийская карта, призванная отвлечь внимание от реальных провалов и просчётов власти, отметил Руслан Бортник.
По мнению энергетического аналитика Юрия Корольчука, в связи с решением "Газпрома" начать процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа, "Нафтогаз" оказался в патовой ситуации, а ЕС получит больше выгод и возможностей пролоббировать свои интересы.
Юлия Ушакова — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта РФ по бодибилдингу, мастер спорта России международного класса. Девушка активно делится фотографиями отдыха и тренировок на странице в Instagram, за которой следят более 300 тысяч подписчиков.
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на телевидении. Потасовка между политиками произошла во время выступления одного из кандидатов в президенты РФ Сергея Бабурина.
Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
В сюжете НТВ говорится, что проблемы возникли на высоте примерно 1300 метров. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры, а третий совсем перестал реагировать на изменение скорости.
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ". Запуск зенитных ракет осуществлялся в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов потенциального противника.
Минобороны РФ опубликовало видео испытания новой ракеты системы ПРО российскими военными в Казахстане на полигоне "Сары-Шаган". На видеоролике продолжительностью 52 секунды показан момент пуска ракеты.
Юлия Ушакова — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта РФ по бодибилдингу, мастер спорта России международного класса. Девушка активно делится фотографиями отдыха и тренировок на странице в Instagram, за которой следят более 300 тысяч подписчиков.
Девушка беглого агента АНБ Эдварда Сноудена балерина Линдси Миллс переехала в Москву и публикует свои фото в Instagram. Большинство из них довольно странные: в корзине для белья и со шваброй на голове.
Российской звезде Playboy Марии Лиман исполнилось 24 года. Ростовчанка живет в Москве и проводит праздник на съемочной площадке - звезда снимается в очередном популярном сериале, который уже совсем скоро выйдет на экраны.
Виктория Одинцова – 24-летняя российская модель, которая активно делится новыми фотографиями в Instagram. Девушка не устает радовать подписчиков, число которых на данный момент превысило 4,6 миллиона, эффектными снимками.
Парень из российского Волгограда Игорь Липчанский - мастер фотошопа. Он появляется на обложках известных музыкальных альбомов и выкладывает свое творение на странице в Instagram, за которой следят 11 тысяч человек.
Хабаровский пенсионер прославился в интернете благодаря любви к стильной одежде. Его гардероб пестрит брендами Versace, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Yves Saint Laurent, Fendi, Moschino и другими, чему могут позавидовать многие стиляги.
Титул "Самой красивой девочки в мире" по версии издания Daily Mail получила шестилетняя Анастасия Князева из России. Страницу юной модели, за которой следят более 560 тысячи подписчиков, ведет ее мама Анна.
Россиянка Наталия Кузнецова в свои 26 лет ошеломляет невероятной физической формой. При росте 168 сантиметров она весит около 90 килограммов, объем ее руки — 47 сантиметров, бедра — 72 сантиметра, талии — 76 сантиметров.
Российская фитнес-модель Хельга Лавкейти продолжает покорять интернет. На аккаунт красотки в Instagram подписалось более 3,7 млн человек, а каждая новая фотография вызывает бурю эмоций у подписчиков и тысячи "лайков".
Модель из России Кристи Гаретт активно обновляет свою страницу в Instagram, за которой следят более 60 тысяч подписчиков. По данным СМИ, девушка родилась в Грузии, но выросла в РФ. Она владеет шестью языками.
Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Он получил широкую известность в России в конце 1980-х - начале 1990-х благодаря "оздоровительным" телевизионным сеансам.
В субботу, 7 октября, президент РФ Владимир Путин отмечает 65-летие. За свою жизнь он успел побывать директором ФСБ Российской Федерации, председателем правительства, он также является кандидатом экономических наук.
В Верховной Раде в пятницу возле трибуны подрались народные депутаты. Как отмечается, нардеп от "Свободы" Юрий Левченко бросался на спикера ВР Андрея Парубия, чтобы сорвать голосование законопроектов по Донбассу.
Появились первые фото с места столкновения автобуса и пассажирского поезда во Владимирской области РФ. Число погибших выросло до 19 человек, сообщила "Ленте.ру" представитель Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.
По сценарию учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований мелкими группами просочились через границу, а потом объединились в несколько крупных отрядов численностью до 500 человек каждый для проведения терактов и диверсий.
Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразят атаки условного противника на передовой и вовлекут его в огневой мешок, сообщил представитель Западного военного округа по Балтфлоту Роман Мартов.
Министерство иностранных дел РФ расценивает захват зданий российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне как откровенно враждебный акт и грубейшее нарушение Вашингтоном международного права.
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на телевидении. Потасовка между политиками произошла во время выступления одного из кандидатов в президенты РФ Сергея Бабурина.
Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
В сюжете НТВ говорится, что проблемы возникли на высоте примерно 1300 метров. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры, а третий совсем перестал реагировать на изменение скорости.
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр прошли испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ". Запуск зенитных ракет осуществлялся в условиях активных радиопомех, при этом мишени имитировали поведение воздушных объектов потенциального противника.
Минобороны РФ опубликовало видео испытания новой ракеты системы ПРО российскими военными в Казахстане на полигоне "Сары-Шаган". На видеоролике продолжительностью 52 секунды показан момент пуска ракеты.
На записи видно, что женщина переходила дорогу, пока для машин горел красный свет. Через несколько шагов она поскользнулась и упала, но занимавший среднюю полосу автомобиль не стал дожидаться, пока она встанет.
Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий, которая после Евромайдана большую часть времени проводит в России, исполнила в эфире российского ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" песню на украинском языке.
Чемпион мира в первом тяжелом дивизионе по версиям WBA, IBF Мурат Гассиев вернул Юниеру Дортикосу пояс чемпиона WBA после пресс-конференции. Так, российский чемпион поддержал соперника, который не смог сдержать эмоций.
Финалист Всемирной боксерской суперсерии, чемпион мира по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик вышел на ринг после полуфинального боя турнира между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом.
Николай Сванидзе заявил, что верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин до начала войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Максима Шевченко "мерзавцем". Последний в долгу не остался.
Проект резолюции России по миротворцам в Донбассе неприемлем для Соединенных Штатов Америки и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а только углубит конфликт, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Российские журналисты попросили своих коллег из Всемирной службы Би-би-си попробовать стандартные блюда, которые готовят в России ( а также во сногих других постсоветских странах) на Новый год, и поделиться своими впечатлениями.
В Нацпарке "Земля леопарда" заявили, что редкая кошка вышла из леса вплотную к автомобильной дороге и попала на камеру ехавшего мимо автомобилиста в Приморье. По данным экологов российских, это самка Leo 69F.
В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент крушения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как самолет взлетает, делает круг, после чего падает на землю.
Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с территории России, нанесли авиаудар по объектам террористической группировки "Исламское государство" на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает Минобороны России.
По словам политолога-международника Олега Волошина, из заявления Курта Волкера видно, что с точки зрения США есть Россия со своими пожеланиями, которые для Америки неприемлимы, но они надеются заставить Москву изменить свои подходы, и есть американцы.
Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру в поединке за чемпионский титул WBA в супертяжелом весе. Бой в немецком Оберхаузене продлился все 12 раундов и завершился победой Чарра единогласным решением судей.
Минобороны России опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил по объектам запрещенной в РФ и других странах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на северо-востоке Сирии.
С начала 2017 года Россию посетили 5,7 млн украинцев, что уже на 1,6 млн больше, чем в прошлом году, отмечают в Госпогранслужбе Украины. Проследить динамику поездок украинцев в РФ предлагаем в инфографике РИА Новости Украина.
Норвегия признана самой счастливой страной в мире по рейтингу Института Земли Колумбийского университета. Самой несчастливой – Центральноафриканская республика. Украина оказалась в рейтинге на 132 месте.
Организаторы блокады Донбасса заявляют, что если до апреля работа "дочки" "Сбербанка" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране. О деятельности финучреждения в Украине смотрите на инфографике РИА Новости Украина.
Россия занимает треть газового рынка Европы. Часть стран потребляют только российский газ. Какую долю от общего потребления газа европейскими странами составляет российский газ? Об этом — в инфографике РИА Новости.
Первые антироссийские санкции были введены 10 сентября 2014 года соответствующим указом президента Украины Петра Порошенко. В последствии санкции против РФ вводились еще несколько раз. Больше сморите в инфографике РИА Новости Украина.
Поток мигрантов из Украины в Российскую Федерацию в течение последних двух лет не уменьшился - РФ остается второй по посещаемости украинцами страной. Подробнее смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена включила в нашумевший доклад имена спортсменов РФ, против которых не существовало никаких конкретных обвинений в использовании запрещенных препаратов. Чем занимается организация, смотрите в инфографике.
Более половины украинцев верят в реальность угрозы полномасштабной войны с Россией, однако не все готовы принимать в этом участие – растет число тех, кто поддержит ищущих мирные пути решения проблем. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Российский самолет Airbus A321 "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, в субботу потерпел крушение на Синайском полуострове. На борту находились 224 человека, включая 25 детей и семь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.
В Херсонской области продолжается продовольственная блокада Крыма - на полуостров блокируют въезд грузового транспорта. Вместе с тем в настоящее время легковые автомобили и пешеходы могут пересечь границу без препятствий. Подробнее об акции смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Акционерами второй ветки "Северного потока", кроме "Газпрома", стали BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Royal Dutch Shell. Введение газопровода в эксплуатацию грозит Украине потерей 2 миллиардов долларов ежегодно.
Центр Исследования Университетов Мирового Класса (CWCU) Академии высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун и "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" представляют русифицированную версию Академического рейтинга университетов мира- 2015 (ARWU).
В результате санкций против России экономика Евросоюза несет значительные потери – такой вывод значится в первом материале "Sputnik. Факты", нового проекта международного информационного агентства и радио Sputnik. Подробнее - в инфографике Sputnik.
"Нафтогаз" прекратил поставки газа в Донбасс 18 февраля, аргументировав это повреждением инфраструктуры. Чтобы регион не остался без топлива, "Газпром" расконсервировал ГИС "Прохоровка" и "Платово". Какие есть маршруты поставок газа в Украину - в инфографике РИА Новости.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия намерена перенаправить через Турцию весь газ, идущий сейчас транзитом через Украину. Как Россия планирует изменить свое участие в газовом транзите - смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
Девальвация рубля, как и гривны, началась в первом квартале 2014 года. Рубль, в отличие от нашей денежной единицы, девальвировал не так стремительно, и этот процесс проходил под влиянием внешних факторов. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Первый десантный вертолетоносец типа "Мистраль" Франция должна была передать Военно-морскому флоту РФ 14 ноября, но передача судна не состоялась. Узнайте технические характеристики французского вертолетоносца в инфографике РИА Новости.
Саммит лидеров "Большой двадцатки" проходит в австралийском Брисбене с 15 по 16 ноября. РИА Новости предлагает сравнить основные экономические показатели стран, участвующих в этом международном форуме.
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий импорт отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России. Смотрите, какие именно товары подпадают под действие этого указа в инфографике РИА Новости.
Юлия Ушакова — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта РФ по бодибилдингу, мастер спорта России международного класса. Девушка активно делится фотографиями отдыха и тренировок на странице в Instagram, за которой следят более 300 тысяч подписчиков.
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на телевидении. Потасовка между политиками произошла во время выступления одного из кандидатов в президенты РФ Сергея Бабурина.
Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.