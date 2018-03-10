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    Россия

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    Путин: Россия не вмешивается в выборы других государств
    03:36 10.03.2018
    15
    Президент России Владимир Путин не исключил, что какие-то лица могли использовать определенные инструменты в других странах и посылать соответствующую информацию из Франции, Германии, Азии или России и это не имеет отношения к властям РФ.
    Флаги США и России
    В США заверили, что способны ответить на любую угрозу со стороны РФ
    10:21 09.03.2018
    456
    В США прокомментировали утверждения президента России Владимира Путина о том, что его страна обладает арсеналом новых, "непреодолимых" ядерных вооружений.
    Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
    США обвинили Россию в отрабатывании кибератак в Украине
    07:31 09.03.2018
    223
    Как отметил заместитель госсекретаря США, "гибридный характер агрессии России против Украины подчеркивают кибератаки, осуществляемые россиянами".
    Наручники. Архивное фото
    Глава латвийской контрразведки заявил о "тихих депортациях" в РФ
    01:41 09.03.2018
    549
    Директор Бюро по защите конституции Латвии Янис Майзитис сообщил, что существуют случаи выдворения из страны, о которых сообщается, но есть и так называемые тихие депортации. Он подчеркнул, что в основном речь идет о депортации в РФ.
    Посольство РФ в Вашингтоне
    Неизвестный пытался проникнуть в посольство РФ в Вашингтоне
    22:44 08.03.2018
    310
    Инцидент произошел в ночь на четверг. Как уточнил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин, правонарушителем оказался американский гражданин, пытавшийся попасть внутрь "хулиганским образом".
    Посольство РФ в Киеве после пикета. Архивное фото
    Националисты заблокируют дипучреждения России в день выборов президента РФ
    13:55 08.03.2018
    429Радикальный экстремизм охватил Украину
    Националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" обещают устроить "коридор позора" пришедшим на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров: нет доказательств вмешательства России во внутренние дела США
    11:38 08.03.2018
    174
    По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, РФ "никогда не вмешивается ни в чьи внутренние дела, несмотря на то, что из Вашингтона и ряда других западных столиц ежедневно звучат утверждения об обратном".
    Возле ст М Лесная сгорела иномарка
    Хроника 7 марта: Атака на СБУ в Киеве, Собчак в базе "Миротворца"
    09:25 08.03.2018
    2109
    Накануне СБУ раскрыла подробности инцидента у метро "Лесная" в Киеве, а столичная полиция сообщила, что установлены лица, подозреваемые в нападение на здание Россотрудничества.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД поручил дипмиссиям провести тщательный анализ активов "Газпрома"
    00:59 08.03.2018
    266Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам замминистра иностранных дел Елены Зеркаль, "Нафтогаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов.
    Доллары
    Украина продаст конфискованные акции российского "Газтранзита" на аукционе
    18:35 07.03.2018
    1009
    Как заявил премьер Украины Владимир Гройсман, был наложен арест на активы ряда компаний, а также ценные бумаги ОАО "Институт Южниигипрогаз" и АО "Газтранзит".
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Гройсман поручил Минюсту действовать жестче по ситуации с "Газпромом"
    17:45 07.03.2018
    762Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что позиция украинской стороны в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    "Газпром" объяснил возврат предоплаты "Нафтогазу"
    15:40 07.03.2018
    953Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам зампредправления "Газпрома", подписанное "Нафтогазом" дополнение к контракту компания получила в феврале, и оно не вполне отвечало декабрьскому решению арбитража.
    Юлия Ушакова
    Чемпионка мира по бодифитнесу показала красоту тела 
    14:28 07.03.2018
    2692
    Юлия Ушакова — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта РФ по бодибилдингу, мастер спорта России международного класса. Девушка активно делится фотографиями отдыха и тренировок на странице в Instagram, за которой следят более 300 тысяч подписчиков.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    "Укртрансгаз": транзит газа через Украину в Европу вырос на 30%
    14:10 07.03.2018
    334Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Как отметили в "Укртрансгазе", надежно обеспечивается "транзит газа в страны ЕС, который вырос аж на 30% по сравнению с началом марта в прошлом году".
    Лариса Долина. Архивное фото
    "Черный список" Украины: опасными признаны Долина, Буйнов и Фрейндлих
    13:55 07.03.2018
    2496
    По мнению СБУ, угрозу национальной безопасности Украины создают Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих.
    Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
    Новое оружие Путина
    13:35 07.03.2018
    2072
    Владимир Путин 1 марта просто и наглядно объяснил, насколько бессмысленны политика "сдерживания" России, милитаризация Европы, гонка вооружений минувшего десятилетия.
    Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
    В российском МИД прокомментировали просьбу Собчак к Киеву из-за Крыма
    12:59 07.03.2018
    872
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о "забавной истории", когда Буш-младший во время заседания Совета безопасности ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет.
    Символ ЧМ-2018 волк Забивака
    ЧМ-2018. Для нетрезвых болельщиков выделят в клиниках спецкойки
    12:34 07.03.2018
    75
    Отмечается, что нетрезвых водителей не будут "упаковывать" в вытрезвители, в больницах создадут специальные места.
    Учебник украинского языка
    РФ об украинском законе о языковой политике: подыгрывание радикалам
    12:22 07.03.2018
    199
    Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Конституционный суд Украины своим решением начал подыгрывать националистам.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин прокомментировал ярлык "главного злодея"
    11:44 07.03.2018
    1103
    Путин заявил, что его не задевает ярлык "главного мирового злодея": "Просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первостепенными для своей страны".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Модель Вита Сидоркина
    Русская красавица, затмившая на Западе всех звезд пляжного бикини 
    06:22 18.02.2018
    35559
    Русская супермодель Вита Сидоркина снялась для знаменитого Sports Illustrated Swimsuit. Красавица примерила во время фотосессии пикантные бикини и даже позировала топлесс.
    Флаги Украины и России
    Украина-Россия: упрямые факты против "большой сделки"
    16:15 17.02.2018
    26636
    "Патриотическая общественность" должна быть довольна – из сферы интересов России Украина стремительно уходит. С другой стороны, украинский бизнес по-прежнему заинтересован в присутствии на российском рынке.
    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
    Кадыров неожиданно прокомментировал задержание Саакашвили
    17:05 12.02.2018
    22667
    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пока Михаил Саакашвили был лоялен к властям Украины, его воспринимали "в качестве яркой звезды", а когда политик создал оппозиционные силы, то "стал преступником".
    На Донбассе ВСУ продолжают отвод тяжелых вооружений
    AgoraVox. Киев скомандовал: "Вперед, на Донбасс!"
    14:14 04.03.2018
    18963
    Киев рассчитывает на бездействие России, надеясь на "хорватский сценарий" решения донбасского конфликта, пишут мировые СМИ. Однако насколько велик риск распространения этого конфликта на другие страны?
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой. Видео
    Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент крушения Ан-148 под Москвой 
    23:09 11.02.2018
    15783
    В интернете появилось видео падения самолета Ан-148 в Московской области. На 26-ой секунде записи виден взрыв, на волне которого самолет пролетает еще несколько десятков метров и падает.
    Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М с полигона Капустин Яр
    США и Россия: великое ядерное противостояние
    13:32 06.03.2018
    13152
    Вместо диалога с Москвой, в Белом доме и Госдепе США заявили, что с ядерными силами США никто не сравнится. Является ли это началом новой Холодной войны?
    Рекламная вывеска с надписью Газпром на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    "Нафтогаз" и "Газпром". О дешевом газе теперь забудьте
    13:57 01.03.2018
    9005
    Обменять транзитные перспективы Украины на следующие 30-50 лет на 2,5 млрд долл. - это войдет в учебники истории антипиара собственной страны и разрушения репутации Украины как транзитного государства, считает энергетический аналитик Юрий Корольчук.
    Совместные российско-китайские учения. Архивное фото
    Военный потенциал: Россия и Китай догоняют Запад
    15:12 19.02.2018
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    По словам главы IISS Джона Чипмана, "некоторые правительства на Западе рассматривают "технологии прыжка" для наращивания военной мощи, однако это не гарантирует успех".
    Молоточек судьи
    "Газпром" сделал важное для Украины уточнение по решению в Стокгольме
    01:10 01.03.2018
    8251
    В "Газпроме" заявили, что "по итогам разбирательства арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством".
    Украинские позиции на админгранице с Крымом. Архивное фото
    Российские пограничники ликвидировали блокпосты на границе с Крымом
    04:36 15.02.2018
    8076
    Представитель Госпогранслужбы Украины Максим Сорока сообщил, что российские пограничники снимают свои блокпосты, которые находились в непосредственной близости к украинским постам.
    Собчак во время дебатов облила водой Жириновского
    Собчак в ходе дебатов облила водой оскорбившего ее Жириновского 
    19:51 28.02.2018
    7025
    Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на телевидении. Потасовка между политиками произошла во время выступления одного из кандидатов в президенты РФ Сергея Бабурина.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Никак не осознать, что европейский газ оказался российским - Корнейчук
    07:17 06.03.2018
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    По словам политического аналитика Дмитрия Корнейчука, "Газпрому" по-прежнему выгоднее продавать российский газ Украине через Словакию и Польшу, как это делалось в последние два года.
    Курт Волкер на YES
    В России ответили Волкеру на призыв расформировать ДНР и ЛНР
    04:51 04.03.2018
    6475
    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который предложил расформировать ДНР и ЛНР.
    Как российские хоккеисты пели гимн России под музыку олимпийского гимна. Видео
    Как победившие в Корее хоккеисты пели гимн России под музыку Олимпиады 
    01:40 26.02.2018
    6163
    Хоккеисты сборной России спели российский гимн под музыку олимпийского гимна на церемонии награждения после победы на Играх в Пхенчхане. Сборная России в финале Олимпиады в воскресенье в овертайме победила команду Германии со счетом 4:3.
    Руслан Бортник
    Газовый бойкот. Украинцам лихо прикрутили — Бортник
    15:15 05.03.2018
    5984
    Внутри страны при помощи пиар-акции "Прикрути" разыгрывалась в очередной раз патриотическая, радикальная и антироссийская карта, призванная отвлечь внимание от реальных провалов и просчётов власти, отметил Руслан Бортник.
    Нафтогаз Украины
    Корольчук: и кто мешал "Нафтогазу" раньше расторгнуть договор с "Газпромом"?
    10:50 04.03.2018
    5882
    По мнению энергетического аналитика Юрия Корольчука, в связи с решением "Газпрома" начать процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа, "Нафтогаз" оказался в патовой ситуации, а ЕС получит больше выгод и возможностей пролоббировать свои интересы.
    Эксперт рассказал, о чем Порошенко и Путин 4 часа говорили по телефону 
    11:09 17.02.2018
    5795
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник приоткрыл завесу того, о чем говорили Путин и Порошенко по телефону.
    Флаг Украины на здании АПУ
    Украина: между молотом и наковальней. Эксперты подвели итоги недели
    19:58 16.02.2018
    5564
    Общество уже не уверено, что Янукович виноват, а нынешняя власть права в деле Майдана. При этом из-за изоляции на Западе Порошенко может "повернуться" к РФ, отмечают эксперты.
    Газовая компрессорная станция. Архивное фото
    Больше не подаем. Россия объявляет Украине газовый бойкот
    14:13 05.03.2018
    5229
    Москва отказалась от поставок газа в Украину. Однако обязательства перед европейскими партнерами будут соблюдены. Первые шаги известны, но что дальше?
    Модель Валерия Волкова
    Взгляд не оторвать: сексуальная фотомодель позирует в нижнем белье 
    10:41 09.02.2018
    4999
    Фотомодель Валерия Волкова набирает популярность в Instagram, благодаря откровенным фотографиям в белье, купальниках и футболках с глубоким вырезом.
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