РФ отправила на Евровидение, по сути, паралимпийку - украинский журналист

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Россия цинично использовала свою представительницу на международном песенном конкурсе Евровидение-2018 Юлию Самойлову, заявил известный украинский журналист Виталий Портников.

Второй полуфинал Евровидения состоялся в четверг, 10 мая. На сцену вышли представители 18 стран, в том числе Украины и России. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри стран-участниц в финал вышли десять исполнителей, в частности, из Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины. Представительнице России Юлии Самойловой не хватило голосов, чтобы пройти в финал.

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"Провал России на Евровидении в Лиссабоне — убедительный пример политического цинизма и нравственной деградации одновременно. К Евровидению в Киеве отнеслись как к спецоперации. Специально подобрали певицу, которая выступала в оккупированном Крыму. Специально использовали тот факт, что певица — человек с ограниченными возможностями. Украина загоняли в ловушку: попробуйте не пустить нашу участницу, да еще и с ограниченными возможностями. Варвары! О качестве материала никто даже не задумывался", — разразился Портников гневным постом в своем Facebook.

Напомним, в прошлом году Россию на Евровидении в Киеве должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила российской артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз (EBU) предложил российскому Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения". В конечном итоге песенный конкурс в Киеве прошел без участия России.

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"Когда Украина в ловушку не попала и Евровидение обошлось без России, оскорбленную Киевом участницу демонстративно, без каких-либо новых конкурсов, решили отправить в Лиссабон. А когда она там предсказуемо провалилась, начали по всей стране ее обвинять — ее, несчастную девушку, которая борется с болезнью и просто тупо используется своим подлым государством. Представляю, как ей сейчас слышать все эти незаслуженные обвинения. Ведь она сделала все, что могла. Это ее страна направила, по сути, паралимпийку на Олимпийские игры и сейчас спрашивает, где же победа. Границ цинизма и неуважения к людям нет. Защищать российские цвета — это сегодня настоящее наказание", — продолжил Портников.

Отметим, что некоторые видные культурные деятели России назвали выступление Самойловой в полуфинале Евровидения "не самым удачным".

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