На спорт-площадке возле водной станции "Маркохим" по Приморскому бульвару около двух десятков молодых людей провели разминку, после которой самые смелые парни и девушки, сбросив теплую одежду, кинулись в море.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
На спорт-площадке возле водной станции "Маркохим" по Приморскому бульвару около двух десятков молодых людей провели разминку, после которой самые смелые парни и девушки, сбросив теплую одежду, кинулись в море.