наверх
10.03.201810:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Азовское море

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 53
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Замерзший акварпарк в Кирилловке (Запорожская область)
    На берегу Азовского моря замерзли аттракционы в аквапарке
    20:34 28.01.2018
    1322Украина остановилась в снежных заносах
    Морозы дошли и до украинских курортов на берегу Азовского моря. Аттракционы в одном из крупнейших аквапарков Украины в курортном поселке Кирилловка также замерзли.
    Азовское море в курортном Бердянске покрылось льдом и сосульками
    Немыслимые пейзажи Бердянска, Азовское море превращается в ледяную глыбу 
    16:58 15.01.2018
    1572
    Азовское море в Бердянске покрылось льдом и сосульками, но еще не замерзло. Завораживающими снимками заснеженного курорта жители города делятся в соцсетях.
    Азовское море. Архивное фото
    Украина решила направить в Азовское море землесос и ледокол
    15:20 14.09.2017
    1327
    Сообщается о необходимости перемещения землесоса и ледокола из акватории Черного моря для обеспечения проведения срочных дноуглубляющих работ в акватории Азовского моря.
    Замерзшее Азовское море. Бердянская коса
    Азовское море становится мертвым
    13:18 06.02.2017
    4066
    Для восстановления экосистемы Азовского моря необходимо минимум на 5 лет запретить промысел в его водах, отмечают экологи. За минувшее десятилетие более чем в 20 раз снизился объем вылова пиленгаса, в 5 раз – судака, в 7 – камбалы-калкан.
    В Мариуполе моржи открыли пляжный сезон в Азовском море
    В Мариуполе моржи открыли пляжный сезон в Азовском море 
    05:38 29.11.2016
    253
    На спорт-площадке возле водной станции "Маркохим" по Приморскому бульвару около двух десятков молодых людей провели разминку, после которой самые смелые парни и девушки, сбросив теплую одежду, кинулись в море.
    Работа таможенного пункта, архивное фото
    Хроника 4 января: Путин спасает Геническ, транзит товаров через РФ остановлен
    09:46 05.01.2016
    3151
    Сильные морозы, установившиеся в Украине, вынудили власти прибегать к экстренным мерам: по всей стране открываются пункты обогрева
    Замерзшее Азовское море. Видео
    Замерзшее Азовское море 
    18:03 04.01.2016
    1422
    Из-за сильных морозов, пришедших в Украину, начало замерзать Азовское море. К 5-6 января при такой погоде замерзнет весь Таганрогский залив Азовского моря, и в его акватории начинается ледовая навигация.
    Замерзшее побережье Азовского моря в Бердянске
    Из-за сильных морозов замерзает Азовское море
    15:09 04.01.2016
    3437
    Воздушные арктические массы привели к резкому охлаждению воздуха в Приазовье. Ожидается, что через 1-2 дня в Азовском море начнется ледовая навигация.
    Грязевой вулкан в Азовском море. Видео
    Грязевой вулкан в Краснодарском крае 
    06:24 28.10.2015
    338
    Выбросы были не сильные, около двух метров в высоту, через некоторое время извержение прекратилось, а затем ненадолго возобновилось. В результате в море образовался грязевой остров продолговатой формы.
    Извержение вулкана в Азовском море. Видео
    Извержение вулкана в Азовском море 
    15:23 27.10.2015
    2252Природные катаклизмы по всему миру.
    Очевидцам удалось снять на видео извержение вулкана в Азовском море в районе центрально пляжа станицы Голубицкой Темрюкского района. В результате активности вулкана в море образовался грязевой остров.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Договор с РФ по Азовскому морю и Керченскому проливу предлагают расторгнуть
    20:23 16.07.2015
    529Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, размещенной в четверг, среди инициаторов законопроекта значится первый вице-спикер украинского парламента Андрей Парубий.
    Азовской море
    В ВР внесен закон о денонсации договора между Украиной и РФ по Азовскому морю
    20:09 16.07.2015
    4072Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Согласно информации, в Верховную Раду внесен законопроект о денонсации договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
    Учения ВВС и ПВО на юге России
    Силы ПВО РФ уничтожили условных террористов на берегу Азовского моря
    10:45 24.06.2015
    184
    По задумке соревнований, несколько диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника высадились на берег и продолжили продвижение вглубь побережья с целью захвата ПЗРК "Игла" и бронетехники.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    РФ и Украина не ведут переговоры по авиасообщению над Черным морем - источник
    08:25 03.02.2015
    160Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Ранее сообщалось, что российские и украинские представители якобы работают над соглашением, которое позволило бы возобновить полеты коммерческих рейсов в воздушном пространстве над акваториями Черного и Азовского морей.
    Судно в море. Архивное фото
    В Азовском море рядом с Мариуполем прогремел взрыв - штаб обороны
    14:57 11.11.2014
    585Донбасс - зона войны
    По оперативной информации штаба обороны Мариуполя, взрыв был за пределами территориальных вод Украины. Пограничные катера продолжают находиться на своих позициях.
    Море
    Три украинских рыбака пропали в Азовском море, ведутся поиски
    09:32 21.10.2014
    65
    Рыбаки вышли в море накануне утром на лодке "Амур" из села Приморский Посад Приазовского района. Однако уже вечером в море была обнаружена их лодка и организованы поисковые работы.
    Украинские пограничники
    Пограничники ждут "диверсантов" на Азовском море
    15:22 07.05.2014
    64Спецоперация на востоке Украины
    Погранслужба Украины усилила контроль акватории Азовского моря: оттуда в страну, по данным местных силовиков, могут попытаться проникнуть диверсанты.
    Судно в Азовском море. Архив
    Пограничники РФ задержали трех украинских рыбаков в Азовском море
    11:08 25.12.2013
    10
    Во время задержания граждане Украины проигнорировали сигналы об остановке и предупредительные выстрелы и остановились только после одиночного выстрела в двигатель катера. Сами рыбаки в ходе задержания не пострадали.
    Глава МИД Украины Леонид Кожара
    Кожара: в РФ продолжается расследование дела об украинских рыбаках
    16:09 24.12.2013
    9
    Уголовное дело, связанное с гибелью украинских рыбаков в Азовском море после столкновения их лодки с российским пограничным катером, продолжает расследоваться прокуратурой Российской Федерации, сообщил Леонид Кожара.
    Ласточкино гнездо в Крыму
    РФ и Украина объединят ресурсы в экологической защите морей
    13:16 28.10.2013
    1
    Россия и Украина планируют объединить свои ресурсы в экологической защите Азовского и Черного морей.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны