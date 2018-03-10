Для восстановления экосистемы Азовского моря необходимо минимум на 5 лет запретить промысел в его водах, отмечают экологи. За минувшее десятилетие более чем в 20 раз снизился объем вылова пиленгаса, в 5 раз – судака, в 7 – камбалы-калкан.
На спорт-площадке возле водной станции "Маркохим" по Приморскому бульвару около двух десятков молодых людей провели разминку, после которой самые смелые парни и девушки, сбросив теплую одежду, кинулись в море.
Из-за сильных морозов, пришедших в Украину, начало замерзать Азовское море. К 5-6 января при такой погоде замерзнет весь Таганрогский залив Азовского моря, и в его акватории начинается ледовая навигация.
Выбросы были не сильные, около двух метров в высоту, через некоторое время извержение прекратилось, а затем ненадолго возобновилось. В результате в море образовался грязевой остров продолговатой формы.
По задумке соревнований, несколько диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника высадились на берег и продолжили продвижение вглубь побережья с целью захвата ПЗРК "Игла" и бронетехники.
Ранее сообщалось, что российские и украинские представители якобы работают над соглашением, которое позволило бы возобновить полеты коммерческих рейсов в воздушном пространстве над акваториями Черного и Азовского морей.
Во время задержания граждане Украины проигнорировали сигналы об остановке и предупредительные выстрелы и остановились только после одиночного выстрела в двигатель катера. Сами рыбаки в ходе задержания не пострадали.
Уголовное дело, связанное с гибелью украинских рыбаков в Азовском море после столкновения их лодки с российским пограничным катером, продолжает расследоваться прокуратурой Российской Федерации, сообщил Леонид Кожара.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
На спорт-площадке возле водной станции "Маркохим" по Приморскому бульвару около двух десятков молодых людей провели разминку, после которой самые смелые парни и девушки, сбросив теплую одежду, кинулись в море.
Из-за сильных морозов, пришедших в Украину, начало замерзать Азовское море. К 5-6 января при такой погоде замерзнет весь Таганрогский залив Азовского моря, и в его акватории начинается ледовая навигация.
Выбросы были не сильные, около двух метров в высоту, через некоторое время извержение прекратилось, а затем ненадолго возобновилось. В результате в море образовался грязевой остров продолговатой формы.