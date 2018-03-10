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Для восстановления экосистемы Азовского моря необходимо минимум на 5 лет запретить промысел в его водах, отмечают экологи. За минувшее десятилетие более чем в 20 раз снизился объем вылова пиленгаса, в 5 раз – судака, в 7 – камбалы-калкан.