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    Свобода (партия, Украина)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 486
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    Националисты заблокируют дипучреждения России в день выборов президента РФ
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    429Радикальный экстремизм охватил Украину
    Националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" обещают устроить "коридор позора" пришедшим на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях.
    Националисты провели в Одессе Марш правых традиций. Видео
    Радикалы из "Свободы" провели факельное шествие в Одессе 
    02:12 12.02.2018
    1168Радикальный экстремизм охватил Украину
    Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.
    В Черкассах демонтировали памятник Героям Великого октября
    Новый глава Черкасского горсовета в первый день работы снес памятник
    14:14 07.02.2018
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    Демонтаж памятника совпал с первым днем работы нового секретаря Черкасского городского совета Ярослава Нищика. Он и депутаты от ВО "Свобода" инициировали снос стелы Героям Великого Октября и гражданской войны.
    Националисты под генконсульством Польши в Одессе, 5 февраля 2018
    Одесские защитники Бандеры пикетировали генконсульство Польши
    17:05 05.02.2018
    381Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В акции протеста под зданием генерального консульства Польши в Одессе приняли участие несколько десятков человек, в их числе - активисты "Свободы", КУН и "Правого сектора".
    Флаг Свободы
    Националисты предлагают использовать флаг ОУН наряду с государственным
    15:42 05.02.2018
    463
    Депутат Киевского совета Игорь Мирошниченко заявил, что представители "Свободы" во всех органах местной власти и в Киевсовете зарегистрировали проект решения, согласно которому рядом с сине-желтым флагом должно использоваться красно-чёрное знамя.
    Депутат Александр Башта
    Депутату-колясочнику, который избил полицейских, объявили подозрение
    14:11 02.02.2018
    131
    Депутату областного совета Тернополя, который нанес телесные повреждения правоохранителям, сообщено о подозрении.
    В Киеве стартует Факельное шествие в честь Бандеры
    Польша против Украины. Любишь Бандеру? Получи срок!
    17:37 28.01.2018
    3806Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Принятый в Польше новый закон о запрет "бандеровской идеологии" ставит в непростое положение как представителей украинской власти, так и почитателей "героев УПА", работающих на польского хозяина.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Решение Сейма. "Свобода" требует от Порошенко и Рады уволить Климкина
    17:59 27.01.2018
    3775Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В националистической партии "Свобода" считают, что своими действиями Польша отрицает право Украины на собственную государственность и национальное достоинство.
    Свободовцы возле КСУ требуют отменить закон о госязыке
    "Свободовцы" возле КСУ требуют отменить закон о госязыке
    12:52 23.01.2018
    1610
    Активисты "Свободы" требуют признания неконституционным и отмены закона "Об основах государственной языковой политики. В акции принимают участие около 100 человек, они держат флаги с символикой партии.
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Депутаты "Свободы" и "Нацкорпуса" требуют отобрать святыни УПЦ
    12:53 22.01.2018
    1009Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Несколько народных депутатов от ВО "Свобода" и "Национального корпуса" направили обращение в Совет национальной безопасности и обороны, Минюст и Минкульт, в котором требуют признать деятельность УПЦ "антигосударственной".
    Факельное шествие националистов в Киеве
    В Харькове националисты проведут факельное шествие
    14:44 13.01.2018
    1809Радикальный экстремизм охватил Украину
    Активисты харьковских ячеек Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" намерены отметить столетнюю годовщину боя под Крутами.
    Над полицией в Николаеве вывесили красно-черный флаг
    В Николаеве националисты подняли над управлением полиции красно-черный флаг
    09:58 02.01.2018
    877Радикальный экстремизм охватил Украину
    Несколько членов ВО "Свобода" подняли красно-черный флаг над зданием Управления национальной полиции Украины в Николаевской области.
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    Националисты впервые проведут факельное шествие в Авдеевке на Донбассе
    10:55 01.01.2018
    2482Радикальный экстремизм охватил Украину
    ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальнй корпус" 1 января проводят марши в честь дня рождения Степана Бандеры. В Донбассе шествия пройдут в Славянске и в Авдеевке.
    Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве
    В Киеве в первый день нового года пройдет марш в честь Бандеры
    18:53 20.12.2017
    906
    ВО "Свобода" сообщает, что шествие пройдет по центральным улицам столицы и закончится на Майдане Незалежности, где состоится вече.
    Активисты Нацкорпуса разгромили и подожгли стройку в Соломенском районе Киева
    "Нацкорпус" и "Свобода" разгромили и сожгли стройплощадку в Киеве 
    05:51 24.11.2017
    2736Радикальный экстремизм охватил Украину
    В партии "Национальный корпус" заявили, что провели "акцию прямого действия" после того, как чиновники выявили ряд нарушений на строительном объекте, а также после соответствующего обращения местных жителей.
    Блокирование Форума национальных меньшинств в Киеве
    В Киеве сорван Форум национальных меньшинств
    15:50 20.11.2017
    1788
    Организаторы форума обвиняют членов ВО "Свобода" в блокировании работы собрания. Форум должен был начаться в киевском отеле Hilton.
    Эксперт общественной организации Слово и дело, кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Произвол "Нацкорпуса". Украина погрязла в анархии - юрист
    14:02 20.10.2017
    1455Радикальный экстремизм охватил Украину
    В государстве, где сам президент часто действует не в правовом поле, не стоит удивляться, что к силовым методам прибегают и активисты. Такое мнение высказал эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк.
    Флаг Свободы
    "Нацкорпус" и "Свобода" примкнут к протестам, объявленным Саакашвили
    11:42 14.10.2017
    1844Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Один из руководителей "Национального корпуса" Олег Петренко подтвердил участие партии в акции 17 октября, а нардеп от "Свободы" Юрий Левченко заявил, что без давления Рада ни на что не способна.
    Митинг против реинтеграции Донбасса под Верховной Радой
    Пикет под Радой. Националисты против реинтеграции Донбасса 
    11:37 05.10.2017
    1028Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Около 100 человек с флагами партий "Национальный корпус" и "Свобода" собрались возле Верховной Рады Украины, демонстранты не держат никаких плакатов с требованиями.
    Митинг под Верховной Радой
    Против реинтеграции Донбасса. У Рады митингуют националисты
    10:33 05.10.2017
    793Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Сообщается, что возле Верховной Рады на пикет собралось около 100 человек с флагами "Национального корпуса" (создан на базе нацбатальона "Азов") и "Свобода".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Националисты провели в Одессе Марш правых традиций. Видео
    Радикалы из "Свободы" провели факельное шествие в Одессе 
    02:12 12.02.2018
    1168
    Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.
    Посольство РФ в Киеве после пикета. Архивное фото
    Националисты заблокируют дипучреждения России в день выборов президента РФ
    13:55 08.03.2018
    429
    Националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" обещают устроить "коридор позора" пришедшим на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях.
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