Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.
Демонтаж памятника совпал с первым днем работы нового секретаря Черкасского городского совета Ярослава Нищика. Он и депутаты от ВО "Свобода" инициировали снос стелы Героям Великого Октября и гражданской войны.
Депутат Киевского совета Игорь Мирошниченко заявил, что представители "Свободы" во всех органах местной власти и в Киевсовете зарегистрировали проект решения, согласно которому рядом с сине-желтым флагом должно использоваться красно-чёрное знамя.
Активисты "Свободы" требуют признания неконституционным и отмены закона "Об основах государственной языковой политики. В акции принимают участие около 100 человек, они держат флаги с символикой партии.
Несколько народных депутатов от ВО "Свобода" и "Национального корпуса" направили обращение в Совет национальной безопасности и обороны, Минюст и Минкульт, в котором требуют признать деятельность УПЦ "антигосударственной".
В партии "Национальный корпус" заявили, что провели "акцию прямого действия" после того, как чиновники выявили ряд нарушений на строительном объекте, а также после соответствующего обращения местных жителей.
В государстве, где сам президент часто действует не в правовом поле, не стоит удивляться, что к силовым методам прибегают и активисты. Такое мнение высказал эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.
Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.
В партии "Национальный корпус" заявили, что провели "акцию прямого действия" после того, как чиновники выявили ряд нарушений на строительном объекте, а также после соответствующего обращения местных жителей.
В центре Киева начали собираться участники "Марша национального достоинства", организованного ВО "Свобода", "Правым сектором" и "Национальным корпусом. Марш посвящен третьей годовщине Революции достоинства.
Суд по делу о беспорядках под Верховной Радой 31 августа 2015 года перенесен на 23 сентября. Судья более получаса не мог начать заседание, поскольку комната, где оно должно было состояться, не смогла вместить всех желающих.
Во Львове работники службы экстренной медицинской помощи области вышли на всеобщую забастовку. Основные требования забастовщиков - обеспечение 100% финансирования выплаты зарплаты и дополнительных законных выплат, а также обеспечение автомобилями и реанимобилями.
Заседание перенесли на 23 сентября на 10:00. Прокурор по данному делу заявил, что за это время обвинение постарается "обеспечить присутствие этих двух обвиняемых", которые не явились а заседание во вторник.
Как пишут местные СМИ, потасовка началась после заявления представителя ВО "Свобода" об исключении из рядов политсилы двух депутатов. Драка произошла между сторонниками "Свободы" и охранниками мэра Игоря Сапожко.
В Первомайске Николаевской области активистами был повален памятник советскому политическому деятелю Григорию Петровскому, сообщил председатель ВО "Свобода" в Николаевской области Демид Губский на своей странице в Facebook.
ВО "Свобода" провела в среду на Михайловской площади митинг по случаю 73-й годовщины УПА, после чего вместе с активистами и сторонниками "Правого сектора" двинулась "Маршем Героев" к Лукьяновскому СИЗО.
В Одессе прошел марш "Свободу политзаключенным" в поддержку Дениса Полищука и Андрея Медведько, обвиняемых в убийстве Олеся Бузины. В шествии приняли участие более 300 представителей "Правого сектора", гражданского корпуса "Азов" и ВО "Свобода".
Лидер ВО "Свобода" утром в пятницу явился в Печерский райотдел милиции Киева для дачи показаний по делу о беспорядках и столкновениях под Верховной Радой. Тягнибок утверждает, что повестку он не получал, а узнал о допросе из СМИ.
Лидер ВО "Свобода" оказался в эпицентре событий под парламентом, где в понедельник начались массовые беспорядки и столкновения митингующих с силовиками. Глава МВД Аваков уже обвинил Тягнибока в причастности к беспорядкам.
Активисты всеукраинского объединения "Свобода" устроили пикет у стен Верховной Рады, который перерос в драку. Стычка произошла между представителями партии "Свобода" и другими участниками митинга возле здания Верховной Рады Украины в Киеве, причиной стало то, что они не смогли поделить время для выступлений.
Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.
В субботу в Запорожье около 300 человек с факелами прошли по центру города маршем. Участники акции таким образом отметили 99-ю годовщину освобождения города от большевиков полковником армии Украинской народной республики Петром Болбочаном.
По мнению лидера "Батькивщины", с партией "Свобода" сейчас просто расправляются "за то, что они публично обнародовали выводы государственного финансового контроля относительно глубокой системной коррупции".
В Одессе прошел марш "Свободу политзаключенным" в поддержку Дениса Полищука и Андрея Медведько, обвиняемых в убийстве Олеся Бузины. В шествии приняли участие более 300 представителей "Правого сектора", гражданского корпуса "Азов" и ВО "Свобода".
Депутаты Рады от всеукраинского объединения "Свобода" подали заявление в ГПУ на действия главы МВД Украины Арсена Авакова. "Свободовцы" считают, что Аваков безосновательно обвинил Олега Тягнибока и всю "Свободу" в организации кровавых протестов, произошедших под парламентом 31 августа.
Министр внутренних дел связал беспорядки под зданием парламента с деятельностью ВО "Свобода", проводившем под Верховной Радой митинг. Аваков заявил, что Тягнибок находился на месте избиения силовиков митингующими.
Двадцать бойцов Национальной гвардии Украины пострадали во время столкновений возле здания Верховной Рады в понедельник, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Нацгвардии.
Накануне Дня Победы Александр Калинюк предупредил, что придет на Холм Славы во Львове с георгиевской лентой и красным знаменем Победы. Активисты "Свободы" решили помешать коммунисту подойти к мемориалу.
В университете Комплутенсе была подготовлена фотовыставка "Гуманитарная катастрофа на юго-востоке Украины и ее последствия для Европы", но за час до открытия выставки, в университет пришли несколько молодых людей, которые попытались сорвать мероприятие, сообщает hronika.info.
Съезд Всеукраинского объединения "Свобода" принял решение об участии во внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 26 октября. Избирательный список возглавил традиционно лидер партии - Олег Тягнибок.
Нардеп от Партии Регионов Николай Левченко заявил о провале мирного плана президента. После этого спикер Александр Турчинов попросил "пятую колонну прекратить провокации". Депутаты от "Свободы" по-своему отреагировали на слова Левченко.
Драка между представителями ВО "Свобода" и "Беркутом" произошла во вторник у входа в Тернопольский национальный экономический университет, где было запланировано проведение коллегии областной госадминистрации и регионального комитета экономических реформ.
В среду вечером у избирательной комиссии 215 округа в Киеве произошли столкновения бойцов спецназа МВД "Беркут" со сторонниками националистической партии ВО "Свобода" во время пересчета голосов, инициированного националистами.
Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели в воскресенье факельное шествие. Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции.