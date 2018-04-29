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    Россия

    Российская ФСБ объявила об охоте на браконьеров из Украины

    (обновлено: )879190
    Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ сообщила о более 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей браконьеров. Спецслужба РФ заявила, что "особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море".
    Пограничник береговой охраны ФСБ России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Российские пограничники, которые входят в структуру Федеральной службы безопасности РФ, намерены бороться браконьерами в Азовском море, в том числе и украинскими, заявила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.

    Судно Норд
    Госпогранслужба Украины
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    Как говорится в сообщении спецслужбы, c начала 2018 года экологи зафиксировали в акватории и на побережье Черного и Азовского морей более 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей браконьеров. Все факты указывают на незаконный промысел в районах, где запрещен лов, либо там, где проходят миграционные пути дельфинов.

    "Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море — внутренних водах Российской Федерации и Украины", — говорится в заявлении.

    Дельфины, среди которых встречаются азовки, белобочки и афалины, в основном погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов. Это подтверждают фотографии изувеченных животных (вспоротое брюхо, отрезанные плавники, голова и оставшиеся на плавниках и хвосте элементы немаркированных сетей), отметили пограничники.

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    Обстановка в Азовском море обострилась месяц назад после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России. Капитан судна был выпущен под залог, часть экипажа с третьей попытки вернулась в Крым.

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