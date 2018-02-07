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    Происшествия

    В лесу под Житомиром браконьеры устроили кровавую бойню для лосей (18+)

    (обновлено: )21907
    Жители Малинского района сообщили в правоохранительные органы о случае браконьерства. Нелегальные охотники убили двух лосей, их части тела и внутренности были брошены на опушке леса.
    В Житомирской области браконьеры убили краснокнижного лося
    Фото Facebook Государственной экологической инспекции в Житомирской области

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Житомирской области в лесу Малинского района найдены останки двух убитых лосей, сообщает региональная Государственная экологическая инспекция на своей странице в Facebook.

    По информации Госинспекции, экологи получили сообщение о случаях браконьерства от местных жителей.

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    "В результате были обнаружены остатки двух лосей, в частности головы, копыта, шкуры и внутренности, что свидетельствовало о том, что браконьеры разбирали туши на скорую руку", — говорится в сообщении.

    Фото Facebook Государственной экологической инспекции в Житомирской области
    В Житомирской области браконьеры убили краснокнижного лося

    На место происшествия был вызван патруль Национальной полиции, который вместе в инспекторами начал розыск браконьеров.

    Расследование ведется по статье Уголовного кодекса "незаконная охота". В случае задержания браконьерам грозит большой штраф, общественные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

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    Напомним, в начале 2018 года министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что лось европейский внесен в Красную книгу Украины.С этого момента охота на него карается законом.

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